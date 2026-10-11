Kipchoge gana en Melbourne su primer maratón en tres años

El keniano Eliud Kipchoge, campeón olímpico en 2016 y 2020, ganó el domingo en Melbourne su primer maratón en tres años.

El maratoniano más laureado de la historia cruzó la línea de llegada en 2h09m10s, su primera victoria en la distancia desde Berlín en 2023.

El ex plusmarquista mundial de 41 años anunció en 2025 que quería correr maratones en los siete continentes, incluida la Antártida, a lo largo de dos años.

El maratón de Melbourne constituía la tercera etapa en ese proyecto destinado a recaudar fondos para causas que le importan, tras haber corrido ya en Brasil y Sudáfrica.

El keniano se escapó en los últimos 10 km, sobre un recorrido que incluía parte del circuito australiano de Fórmula 1 en Albert Park y que terminaba en el emblemático estadio de cricket de Melbourne.

"A lo largo del recorrido ha sido maravilloso, he disfrutado al ver a gente de pie animándome y gritando mi nombre", declaró Kipchoge, que parecía todavía fresco al terminar la carrera luego de haber frenado en el interior del estadio para saludar a los espectadores.

"Fue algo realmente diferente: correr en un magnífico recorrido pero también en el circuito de Fórmula 1 y, sobre todo, terminar en un campo de cricket", añadió. "Estoy orgulloso de correr con la generación joven e inspirar a la comunidad de corredores de Melbourne".

El australiano Thomas Do Canto fue segundo, en 2h10m35s. En categoría femenina la victoria fue para la neozelandesa Camille French, que completó la distancia en 2h28m25s.