Kipyegon sigue reinando en el medio fondo, Tamberi destrona a Barshim

Primera parte de la misión cumplida: la keniana Faith Kipyegon revalidó su título mundial en los 1.500 metros, este martes en Budapest, en una jornada donde destacó también el italiano Gianmarco Tamberi al destronar al catarí Mutaz Essa Barshim en el salto alto.

La batalla en el kilómetro y medio era el plato fuerte del menú de este martes y allí Kipyegon brindó, una vez más, una de sus habituales exhibiciones de esta temporada.

La estrella keniana, que en junio batió el récord del mundo de esta distancia, terminó esta vez con un crono de 3 minutos, 54 segundos y 87 centésimas. La plata fue para la etíope Diribe Welteji (3:55.69) y el bronce para la neerlandesa Sifan Hassan (3:56.00).

"Hoy corría para hacer historia. Lo conseguí", afirmó después de convertirse en la primera atleta con tres títulos mundiales en esta distancia.

En el año 2023, Kipyegon ha causado sensación, encadenando en la temporada al aire libre tres récords mundiales a unas semanas de Budapest. Además del de 1.500 metros (3:49.11) quebró igualmente los de 5.000 metros y los de la milla [disciplina no olímpica].

En Mundiales, Kipyegon había logrado su primer título de 1.500 metros en Londres-2017. También se impuso en la final del año pasado en Eugene-2022. A ello suma otras dos platas en el evento, las de 2015 y 2019, y los últimos dos oros olímpicos.

En la carrera de la final impuso un ritmo sostenido que acompañó con una aceleración final progresiva. Nadie pudo seguirla en la última vuelta.

En Budapest aspira a un doblete de oros, ya que tiene previsto participar también en los 5.000 metros.

Sifan Hassan también estará en los 5.000 metros. Con su bronce de este martes se consuela en cierta medida de la decepción vivida en los 10.000 metros, cuando se cayó en la recta final cuando luchaba por el oro y se quedó fuera del podio.

"Hace apenas una semanas estaba centrada en el maratón [victoria en Londres en abril, en su primer intento] y me costaba reencontrar la velocidad. Con mi entrenador, nos planteamos no hacer los 1.500 metros. No me hubiera imaginado conseguir una medalla", afirmó Hassan.

- 'Show' italiano -

En el salto alto, el carismático Tamberi arrebató el título a su amigo Barshim. En 2021, ambos protagonizaron una de las imágenes más recordadas del atletismo de los últimos años cuando compartieron el oro en los Juegos de Tokio.

Esta vez el saltador italiano, todo un 'showman' que en esta final apareció con la mitad de cara afeitada y la otra mitad no, superó los 2,36 metros en su primer intento y ello le permitió la victoria. La plata fue para el estadounidense JuVaughn Harrison (también 2,36 m, pero fallando en el primer intento) y el bronce para Barshim (2,33 metros).

Con su tercer puesto, Barshim (32 años) no pudo encadenar un cuarto oro mundial consecutivo, pero hizo historia igualmente al ser el primero en conseguir cinco metales mundiales en esta prueba. Además de sus tres oros y del bronce de este martes había logrado la plata en Moscú-2013.

"Este bronce es histórico, aunque quería el oro. Me convierto en el primero con cinco medallas en el salto alto en Mundiales, eso me hace estar muy orgulloso", celebró Barshim en declaraciones a la AFP tras la final.

En cuarto lugar quedó el cubano Luis Enrique Zayas, también con 2,33 metros pero mayor número de fallos.

En las otras finales del día, el marroquí Soufiane El Bakkali conservó también su título mundial en los 3.000 metros obstáculos, con un tiempo de 8:03.53, relegando al plusmarquista mundial etíope Lamecha Girma a la plata (8:05.44).

El Bakkali festejó su oro metiéndose en el foso de agua de su carrera de obstáculos... a lo que sumó el italiano Tamberi, que estaba por las cercanías celebrando tu título.

En el lanzamiento de disco femenino, una estadounidense sorprendió a otra: Laulauga Tausaga (69,49 m) venció de manera inesperada, dejando con la miel en los labios a la campeona olímpica Valarie Allman, plata con 69,23 metros después de haber ido liderando la final durante gran parte de la misma.