Kishane Thompson gana el pulso a Lyles en los 100 metros en Chorzow

El subcampeón olímpico de 100 metros, el jamaicano Kishane Thompson, derrotó este sábado al campeón olímpico y mundial de esa prueba, el estadounidense Noah Lyles, en la reunión de la Liga de Diamante de atletismo de Silesia, en Chorzow (Polonia).

Era la primera vez que ambos se veían las caras desde los Juegos Olímpicos de París, donde Lyles se llevó el oro de los 100 metros por apenas cinco milésimas de segundo.

Thompson acabó esta vez con un crono de 9.87, tres centésimas por delante de Lyles (9.90), mientras que el también estadounidense Kenneth Bednarek fue tercero (9.96).

"Todo bien. Mi trabajo es hacer mi trabajo", sonrió Thompson. "Sinceramente, yo compito contra mí mismo", apuntó.

Este reencuentro entre las estrellas actuales de la velocidad se dio a menos de un mes del Mundial de Tokio, que arranca el 13 de septiembre y donde el título de los 100 metros masculinos se decidirá en el segundo día del evento, el 14 de septiembre.

Lyles ya había perdido la carrera de 100 metros en su anterior presencia este año en la Liga de Diamante, en julio ante otro jamaicano, Oblique Seville.