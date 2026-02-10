Klaebo triunfa también en esprint de esquí de fondo, su séptimo oro olímpico

A un paso del récord: el noruego Johannes Klaebo consiguió el séptimo título olímpico de su carrera y el segundo de los Juegos de Milán-Cortina al dominar ampliamente la prueba de esprint del esquí de fondo, este martes en Tesero.

El prodigioso fondista escandinavo de 29 años ya solo está a un título de igualar el récord de oros olímpicos de invierno, que comparten tres compatriotas: los esquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el biatleta Ole Einar Bjorndalen.

La conquista de ese récord es uno de los puntos más atractivos de estos Juegos y Klaebo parece lanzado a elevar el listón, ya que en el pasado Mundial, hace un año en Trondheim (Noruega), hizo pleno de seis títulos.

El récord de ocho oros olímpicos puede igualarse en su siguiente competición en el Val di Fiemme, la prueba individual libre de 10 km del viernes.

Este martes, la medalla de plata en el esprint fue para el estadounidense Ben Ogden, mientras que el noruego Oskar Vike se quedó con el bronce.

En la otra prueba del esquí de fondo olímpico de este martes, Suecia hizo pleno en el podio del esprint femenino.

Linn Svahn (26 años) lideró por sorpresa un podio donde la defensora del título Jonna Sundling fue plata y Maja Dahlqvist bronce.

Sundling (31 años), vigente triple campeona mundial de la especialidad, y Dahlqvist (también 31 años), líder de la clasificación general de la Copa del Mundo de esta temporada, se presentaban como las grandes favoritas.