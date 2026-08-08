Klaveness, la voz de la disidencia contra Infantino y posible alternativa

Una de las pocas mujeres con peso en un mundo de hombres, la presidenta de la Federación Noruega Lise Klaveness hace años que desempeña el papel de piedra en el zapato de la FIFA. Algunos la ven al frente de la institución en sustitución de un Gianni Infantino en problemas.

A sus 45 años, la jurista y exinternacional (73 partidos) no se cansa de denunciar los males que aquejan al fútbol mundial bajo la presidencia del italo-suizo, en una profunda crisis desde el contundente rechazo a su proyecto de abrir la Copa del Mundo a inversores privados y cuya dimisión reclama ahora.

Cuando asumió la presidencia de la FIFA en 2016, "fue un candidato elegido con un programa de reformas centrado en la buena gobernanza", explica Klaveness a la AFP.

"Luego las cosas se degradaron rápidamente: del distanciamiento pasamos a la renuncia, e incluso al cambio de rumbo, sobre un trasfondo de falta de independencia respecto de jefes de Estado y otras personalidades influyentes, en particular de los países anfitriones de los Mundiales", asegura.

Apenas nombrada presidenta de la Federación Noruega, en 2022, lanzó sus primeras flechas contra Infantino, por la celebración del Mundial en Catar.

Desde la propia Doha, lamentó públicamente que los derechos humanos, la igualdad y la democracia no hubieran estado "en el once inicial".

Al año siguiente, Noruega se negó a darle su voto a Gianni Infantino en su reelección, para expresar su descontento con la gestión.

Klaveness "ha sido en cierto modo la primera abanderada de gran parte de estas críticas que hoy muchos otros comparten cuando se trata de la manera en que Infantino dirige la FIFA", subraya Mina Finsted Berg, comentarista deportiva del canal noruego TV2.

"Está muy comprometida con que se respeten las reglas y las decisiones", añade.

- Trump, Balogun y los inversores -

Los motivos de indignación no han escaseado en los últimos meses: concesión por parte de la FIFA de un premio de la paz a Donald Trump —con quien Infantino cultiva una gran amistad—, anulación de la suspensión de Folarin Balogun durante el Mundial de 2026 tras una intervención del presidente estadounidense, y luego el frustrado proyecto de abrir la FIFA a inversores privados.

Reproches que la Federación Noruega decidió llevar ante el comité de ética del organismo rector del fútbol mundial.

La voz de Klaveness resuena todavía más hoy desde que Noruega, ausente durante mucho tiempo de las grandes competiciones internacionales, firmó una gran actuación en el último Mundial, en el que fue eliminada en cuartos de final por Inglaterra.

En el extranjero, comentaristas elogian su "sólida brújula moral" y la ven como una seria candidata para relevar a Infantino —el dirigente es candidato a su propia sucesión en 2027-.

"Ha sido la única que siempre se ha posicionado claramente y que no ha seguido la corriente dominante. Y, en la FIFA, ha llegado el momento de que una mujer tome las riendas", estimó el expresidente del organismo, Sepp Blatter, en X.

- Posibles obstáculos -

Ella insiste en no reducir la crisis del fútbol mundial a un simple 'Juego de Tronos' y llama a recentrar el debate en las cuestiones de buena gobernanza más que en las luchas de poder.

"Para nosotros, nunca ha sido un asunto personal contra Gianni Infantino", subraya a la AFP.

"Los problemas van más allá de la persona del presidente", añade.

Aunque reconoce que su nombre circula, despacha las preguntas sobre una posible candidatura: "Aún no hemos llegado a ese punto".

Los obstáculos siguen siendo numerosos.

"Además de ser considerada extremadamente radical en muchos lugares, especialmente fuera de Europa, es una mujer. Eso también puede jugar en su contra en muchas regiones del mundo", estima Mina Finsted Berg.

Incluso dentro de la UEFA, a priori más favorable a ella, Klaveness fracasó en su intento de ser elegida para el comité ejecutivo en 2023.

Entró en 2025, cuando era la única candidata al puesto reservado a las mujeres.

"Si ya le cuesta tanto salir elegida en Europa, ¿cómo podría convencer a los africanos y a los sudamericanos?", se pregunta Erik Thorstvedt, exguardameta de la selección noruega y también comentarista.