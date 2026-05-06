Kuss, Kelderman y Campenaerts respaldarán a Vingegaard en el Giro

El estadounidense Sepp Kuss, el belga Victor Campenaerts y el neerlandés Wilco Kelderman tendrán como misión ayudar a su líder Jonas Vingegaard a conquistar su primer Giro de Italia a partir del viernes, según la lista de seleccionados del equipo Visma-Lease a Bike anunciada este miércoles.

La formación neerlandesa difundió en sus redes sociales un video con los ocho corredores que empezarán el Giro el viernes en Bulgaria y que tendrán el claro objetivo de conseguir que Vingegaard llegue con la "maglia rosa" a la meta final de Roma el 31 de mayo.

La estrella danesa, de 29 años, tiene ya tres grandes vueltas en su palmarés: dos títulos en el Tour de Francia (2022, 2023) y uno en la Vuelta a España (2025).

Sepp Kuss, de 31 años y campeón de la Vuelta a España en 2023, será el principal apoyo de Vingegaard en un Visma que apuesta también por la experiencia de Kelderman, de 35 años y tercero del Giro en 2020, y Campenaerts, de 34.

El escalador italiano Davide Piganzoli aportará algo más de frescura con sus 23 años. El neerlandés Bart Lemmen y los belgas Timo Kielich y Tim Rex completan la convocatoria del Visma para este Giro.

Vingegaard es el favorito a ganar la gran carrera italiana, donde el equipo UAE, en ausencia del esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac Del Toro, estará liderado por el británico Adam Yates.