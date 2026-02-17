La alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos de 2028, vinculado con Epstein

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió la renuncia del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos 2028, Casey Wasserman, cuyo nombre aparece en los archivos de Jeffrey Epstein.

Es "lamentable" que el comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos apoye a Wasserman, consideró la alcaldesa en una entrevista con CNN el lunes por la noche. "En mi opinión, debería renunciar", dijo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el mes pasado correos electrónicos subidos de tono que envió Wasserman en 2003 a la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Desde entonces, ha habido varios llamados que piden la dimisión del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Al principio, Karen Bass se abstuvo de tomar posición en la polémica sobre Wasserman, al señalar que correspondía al consejo de administración de los Juegos decidir si se mantenía o no en su cargo.

Wasserman, de 51, ha sido una personalidad influyente de Hollywood. Tras las revelaciones de sus contactos, publicó un comunicado en el que lamentaba "profundamente" esa correspondencia de 2003, previa a la primera detención del delincuente sexual.

Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores. Pero ya en 2008 había recibido una primera condena por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.

Por ahora Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.

Su agencia artística representa a numerosas estrellas del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos Pharrell Williams y los grupos Coldplay e Imagine Dragons.

Varios artistas, incluida la cantautora Chappell Roan, ganadora de un premio Grammy, han anunciado su salida de la agencia después de que se conoció la implicación de Wasserman en el escándalo.