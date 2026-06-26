La ampliación de Wimbledon, una batalla sin fin contra los vecinos

El pulso dura ya cinco años y no parece estar cerca de terminar. El torneo de tenis de Wimbledon quiere triplicar la superficie de sus instalaciones históricas en el sudoeste de Londres, pero los vecinos se niegan apelando a la defensa del entorno natural.

Un año más, las rondas previas de clasificación para Wimbledon, el único Grand Slam sobre césped, se disputaron en Roehampton, a varios kilómetros de la sede del torneo, lo que genera amargura en el All England Club (AELTC), el organizador desde 1877 de una cita cuyo cuadro principal en este 2026 arranca el lunes.

"Roland Garros, el US Open o el Abierto de Australia, todos organizan sus previas de clasificación en el lugar del torneo", subrayó recientemente Deborah Jevans, la presidenta del AELTC.

"Nosotros no podemos hacerlo hasta que hayamos solucionado esos litigios jurídicos", lamentó en una conferencia de prensa, en la que consideró que el proceso estaba teniendo "una lentitud exasperante".

En el centro de esta batalla en los tribunales está Wimbledon Park, un espacio verde con un lago, creado en el siglo XVIII y separado de las instalaciones del torneo de tenis únicamente por una carretera.

El AELTC quiere construir ahí 38 pistas de tenis y un estadio para 8.000 espectadores, en los terrenos del mismo anteriormente ocupados por el campo de golf de Wimbledon.

Esa ampliación permitiría jugar allí las rondas de clasificación y acoger a miles de espectadores suplementarios respecto a los ahora permitidos por el aforo actual.

- David contra Goliat -

Pero los 25 residentes locales que forman parte de la organización "Save Wimbledon Park" (SWP) se niegan a permitirlo.

"Nuestra campaña empezó hace cinco años, cuando desvelaron sus planes", explicó a la AFP Christopher Coombe, abogado jubilado y un habitual asistente al torneo.

"Utilizamos a menudo la analogía de David contra Goliat", se enorgullece Jonathan Morrish, un exresponsable de relaciones públicas.

Estos dos activistas viven en Wimbledon desde hace 34 y 45 años, respectivamente.

"Están destruyendo uno de sus principales activos: la belleza de su emplazamiento", se queja Morrish.

"Imaginad ahí un estadio del tamaño del Royal Albert Hall (una gran sala de conciertos de Londres)", dice, mientras señala un amplio espacio verde del parque.

Wimbledon tiene prestigio gracias a su vegetación y a su ambiente de pueblo inglés.

"Es una locura construir en espacios verdes", insiste Morrish.

- Como Roland Garros -

El conflicto recuerda al que existió en la ampliación de Roland Garros.

El proyecto de construcción de la pista Simonne-Mathieu, la tercera en importancia actualmente del recinto parisino con su aforo para 5.000 personas, generó un movimiento de protesta que implicó a defensores del patrimonio, que se negaban a la anexión al recinto de un vecino jardín.

Después de cinco años de litigios, la justicia falló en 2017 en favor de la Federación Francesa de Tenis y la pista Simonne-Mathieu acoge a tenistas y espectadores desde 2019. Esas obras ampliaron un 50% la superficie de Roland Garros.

En marzo, la justicia británica comunicó una decisión favorable al AELTC, afirmando que la reforma planteada no se veía afectada por restricciones sobre el uso del terreno.

La asociación SWP invocó entonces un texto del siglo XIX que estipulaba que el terreno debía usarse "para fines de paseos públicos", pero el juez concluyó que "nunca se había destinado como tal" a ese uso y que, por contra, "fue utilizado como un club de golf privado".

La SWP recurrió ese fallo y también actuó contra la autorización urbanística concedida en 2024 por la metrópolis del Gran Londres. Perdió en ese caso, pero hay otra audiencia sobre ello prevista en octubre.

Los activistas esgrimen también la convención firmada en 1993 por el AELTC, cuando compró el campo de golf, en la que se compromete a solo usar el terreno como espacio abierto o para actividades de ocio.

Desde AELTC intentar convencer a los vecinos con promesas de zonas de juego para niños o una zona de paseo junto al lago, pero SWP se mantiene firme en su negativa.

"Habrá que esperar varios años" antes de lograr la ansiada ampliación, reconoce Deborah Jevans.