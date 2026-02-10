La andorrana Cande Moreno sufrió grave lesión en el descenso olímpico

La andorrana Cande Moreno, que como Lindsey Vonn sufrió una violenta caída el domingo durante el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, anunció que sufre una rotura de dos ligamentos de la rodilla izquierda y que será operada.

Moreno (25 años), que no había podido terminar tampoco el descenso de los Juegos de Pekín 2022, salió con el dorsal 26, justo después de la larga interrupción provocada por la fuerte caída de Vonn, que sufrió por su parte una fractura compleja de la tibia izquierda, que requiere varias operaciones.

La andorrana perdió el equilibrio en la recepción de un salto y las imágenes de televisión mostraban ya cómo su rodilla se doblaba de manera anormal.

"Sufrí una caída muy fuerte, que provocó una rotura de mi ligamento anterior izquierdo y del ligamento lateral interno de mi rodilla izquierda, así como una rotura de un ligamento de mi mano derecha", escribió el lunes por la noche en su cuenta de Instagram.

Como Vonn, Moreno fue atendida en un primer momento sobre la nieve y luego fue transportada al hospital en helicóptero.

La esquiadora andorrana precisó que, en su caso, no va a pasar por quirófano de forma inmediata.

"Voy camino de casa. La operación tendrá que esperar unas semanas, a que mi ligamento lateral se cure, pero una cosa tengo clara: la convalecencia comienza ya mismo", explicó.

"No es la publicación que soñaba con compartir durante estos Juegos Olímpicos", admitió Moreno en su mensaje de Instagram.