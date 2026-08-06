$!La armadura para dar la batalla mundialista

Las selecciones mayores de Flag Football (femenina y masculina) de Panamá se anunciaron listas para competir al máximo nivel en el Campeonato Mundial de Flag Football IFAF 2026. Y lo hicieron de la mejor manera, presentando sus nuevas indumentarias que estrenarán en el torneo.

El pasado martes, la Asociación de Football Americano de Panamá y la marca deportiva Under Armour hicieron el lanzamiento oficialmente de estos uniformes en un acto dentro de un local comercial en Ciudad de Panamá.

Los asistentes apreciaron el modelo que tiene dos colores inspirados en nuestra enseña patria: rojo (local) y blanco (visitante), con algunos bordes, números y nombres de los atletas en azul.

El certamen se disputará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania, y reunirá a las 32 mejores selecciones del mundo (16 femeninas y 16 masculinas), donde no solo estará en juego las coronas, sino que además se marcará el paso definitivo del Flag hacia su debut olímpico en Los Ángeles 2028. Y esa es la meta principal de ambos combinados, asegurar su clasificación olímpica.