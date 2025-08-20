Deportes

La atleta ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, suspendida cuatro años por dopaje

La ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk compite en la final de triple salto en una reunión de la Liga de Diamante de atletismo en Zúrich el 31 de agosto de 2023 Fabrice Coffrini
AFP
20 de agosto de 2025

La atleta ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, subcampeona del mundo de triple salto y de salto de longitud, fue suspendida cuatro años por dopaje, anunció el martes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

"La AIU ha suspendido a Maryna Bekh-Romanchuk (Ucrania) cuatro años a partir del 13 de mayo de 2025 por presencia/uso de una sustancia prohibida (testosterona)", indicó la institución antidopaje en la red social X.

Bekh-Romanchuk, de 29 años, dio positivo el 7 de diciembre de 2024 a testosterona, un esteroide anabolizante y fue suspendida provisionalmente en mayo de 2025.

Medalla de plata en el Mundial de Budapest en triple salto en 2023 y en salto de longitud en Doha en 2019, la ucraniana no competía desde los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó 11ª en el concurso de triple salto.

