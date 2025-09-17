La ATP nombra al antiguo tenista Eno Polo como director general

El antiguo jugador keniano Eno Polo es el nuevo director general de la ATP, anunció este miércoles en un comunicado de prensa la organización que gestiona el circuito profesional masculino del tenis.

De 58 años, el antiguo 574º del mundo (en 1990) sucede "con efecto inmediato" al italiano Massimo Calvelli, que dejó su cargo en junio después de haberlo ocupado durante más de cinco años.

"Desde 2021 ejerció como representante de jugadores en el consejo de la ATP", indica el comunicado.

Eno Polo ocupó además funciones de dirección en el seno de la marca de ropa deportiva Nike, del fabricante de sandalias Havaianas y del circuito de padel Premier Padel.

Dirigirá la ATP junto al presidente de la organización, el italiano Andrea Gaudenzi, en el puesto desde 2020.

La marcha de Massimo Calvelli fue anunciada en abril, algo más de dos semanas después del lanzamiento por parte de un sindicato y de varios jugadores de una batería de acciones ante la justicia reprochando a la instancia "explotación financiera".

Además de esas cuestiones económicas, la veintena de jugadores implicados en esa ofensiva judicial se quejan de las condiciones del juego (partidos que se disputan bajo fuerte calor, bolas diferentes de un torneo a otro) o la inclusión de nuevos torneos en un calendario ya de por si cargado.

Sin vincular la marcha de Calvelli con dichas acusaciones, la ATP destacó en abril su rol "esencial en el desarrollo y la implantación de OneVision, el plan estratégico a largo plazo de la ATP".

"Supervisó cambios profundos en el circuito, especialmente un aumento histórico de las ganancias de los jugadores", explicó la instancia. Calvelli se unió a comienzos de julio a la dirección deportiva del club de fútbol Toulouse, de la Ligue 1 francesa.

En el comunicado publicado este miércoles, la ATP señala que en sus nuevas funciones, "Polo seguirá desarrollando OneVision -un plan destinado a hacer crecer el tenis, aumentar la afición, generar valor a largo plazo para los jugadores, torneos y patrocinadores del circuito".