La ausencia de Bellingham deja al Real Madrid sin los "4 fantásticos" ante el Atlético

El Real Madrid, que ha tardado en carburar esta temporada, se pondrá a prueba el martes, sin el sancionado Jude Bellingham, ante el lanzado Atlético en la ida de octavos de la Champions League.

Carlo Ancelotti debería haber alineado a los '4 fantásticos' en el derbi europeo, cuya vuelta está prevista para el 12 de marzo, en el Metropolitano, pero el técnico italiano no podrá contar con el inglés por acumular tres tarjetas amarillas tras recibir una en el último partido ante el Manchester City, el pasado 19 de febrero.

La superestrella francesa Kylian Mbappé se unió al tridente de la temporada pasada formado por Bellingham y los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo Goes, que llevó al Real Madrid a los títulos de Champions y LaLiga.

Pese a que Ancelotti está considerado un entrenador que sabe sacar lo mejor de sus jugadores, esta temporada necesitó un tiempo para que Mbappé se adaptara a su sistema y el equipo comenzó con varios resultados negativos en Europa que le obligaron a jugar un play off de acceso a octavos.

- Demostración contra el City -

Pero en esa eliminatoria, frente a otros de los grandes del continente como el campeón inglés Manchester City, los "4 fantásticos" demostraron mucha complicidad y tremenda pegada, con seis goles en los dos partidos.

Mbappé y Bellingham marcaron en Mánchester y Vinicius fue elegido mejor jugador del partido. En la vuelta, el delantero parisino logró 'hat-trick' en casa para sellar un contundente triunfo global por 6-3.

El cuarteto ha despegado en el momento justo. "Aquí es donde realmente empieza la temporada", dijo tras el duelo contra el City un Ancelotti convencido de que ha encontrado la alineación adecuada, a pesar de los problemas iniciales.

El técnico se mostró encantado con el ritmo de trabajo de los atacantes después de criticar anteriormente la falta de equilibrio al no trabajar lo suficiente en defensa.

Ancelotti dijo que esa era la clave para el éxito esta temporada, sin duda imprescindible contra un Atlético intenso y trabajador.

- La importancia de la defensa -

"Fue una actuación completa del equipo desde el punto de vista ofensivo, y demostramos que con los niveles adecuados de compromiso, podemos hacer cualquier cosa", explicó el preparador tras vencer al City en Mánchester.

Pero lejos de los focos europeos, al Real Madrid aún le cuesta ponerse el mono de trabajo, como el sábado pasado en la derrota por 2-1 ante el Betis, en un partido en el que ya faltó Bellingham por otra sanción.

"Si jugamos así no ganaremos el martes", advirtió el veterano técnico italiano. "Espero que este partido nos sirva para mejorar", prosiguió.

El Real Madrid, que ha ganado 15 veces la máxima competición europea de clubes, espera que Mbappé sea de nuevo decisivo contra el Atlético -al que ganó en las finales de 2014 y 2016-.

Ancelotti afirmó que el delantero francés tenía la oportunidad de igualar el legado del máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, siempre que trabajara duro.

Por su parte, Mbappé admitió haber tocado fondo después de fallar dos penales clave contra Liverpool y Athletic Bilbao a finales de 2024.

- 28 goles de blanco -

El jugador se esforzó para encontrar su forma y ya suma 28 goles en 40 partidos, siete de ellos en diez partidos de la Liga de Campeones.

"Kylian ha llegado para ayudarnos y le ayudaremos a convertirse en el máximo goleador de todos los torneos", aseguró Vinicius en enero.

El brasileño ha marcado 18 goles en 36 partidos esta campaña, pese a no haber mostrado el nivel de la pasada temporada, que le llevó a ganar el premio The Best a mejor jugador del año y el segundo puesto en el Balón de Oro.

La ausencia de Bellingham marca el rendimiento del equipo, que lo echó mucho de menos contra el Betis. Su calidad ayuda a conectar el ataque con la defensa y, tras un comienzo titubeante, el inglés ha aportado goles, 11 en 36 encuentros.

Por su parte, Rodrygo no destaca tanto como los otros tres, pero sus 13 tantos en 38 partidos han sido importantes y siempre responde en la escena europea.

"Está tan infravalorado... para mí es probablemente el jugador con más talento y dotado del equipo", señaló recientemente Bellingham sobre el extremo brasileño.

Entre los cuatro, el Madrid tiene la habilidad y la velocidad suficientes para romper cualquier defensa, aunque Ancelotti insiste en que será la forma de defender lo que llevará al equipo a la gloria o a la derrota.