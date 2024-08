La Bota de Oro es "un premio del que puedo estar orgulloso", dice Harry Kane

"Es un premio del que puedo estar orgulloso", destacó el atacante del Bayern Múnich Harry Kane el martes, durante una ceremonia de entrega de la Bota de Oro, recompensa al mejor goleador de Europa, desde el museo del club del estadio Allianz Arena.

En su primera temporada con los colores del equipo muniqués, el inglés anotó 36 goles en Bundesliga, y llegó a amenazar el récord de Robert Lewandowski (41 goles en 2020-2021), pero una lesión a final de temporada le impidió alcanzarlo.

"Me hablaron a menudo durante la temporada pasada (del récord) y me acerqué. Era difícil no pensar en ello dado que me preguntaban al respecto después de cada partido", destacó Kane.

El capitán de la selección inglesa se convirtió en el tercer mejor goleador histórico, por detrás de la temporada de Lewandowski y de los años dorados de Gerd Müller (40 en 1971-1972, 38 en 1969-1970 y 36 en 1972-1973).

"Es realmente especial. Venir al Bayern ha sido una gran etapa en mi carrera, una de las mejores decisiones de mi vida. Es un premio del que puedo estar orgulloso", valoró Kane después de recibir el trofeo.

Kane es el tercer jugador de la Bundesliga en ganar la Bota de Oro, por detrás de Gerd Müller (1970, 1972) y de Lewandowski (2021, 2022), los tres jugadores del Bayern, que se convierte en el segundo club más recompensado (5) por detrás del FC Barcelona (8, 6 de ellos de Lionel Messi).

"Quiero seguir como la temporada pasada, marcar tantos goles o más. Pero lo más importante es ganar títulos", añadió Kane, que todavía no ha logrado ningún trofeo a nivel de clubes (final de la Champions de 2019) ni con la selección (finales de Eurocopa de 2021 y 2024).

La Bota de Oro se entrega desde la temporada 1967-1968 al mejor goleador de Europa, y el primer premiado fue el portugués Eusebio, autor de 42 goles con el Benfica.

A partir 1997 se introdujo un factor que favorece los grandes campeonatos. Cada gol anotado en uno de los cinco grandes campeonatos de la clasificación UEFA (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) vale dos puntos. Los goles anotados en los campeonatos entre la 6ª y la 22ª posición valen 1,5 puntos, y 1 solo punto en el resto de campeonatos.