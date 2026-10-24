La brasileña Rebeca Andrade logra el oro en salto en Mundiales de gimnasia artística

La brasileña Rebeca Andrade, de vuelta en lo más alto tras una pausa de casi dos años, ganó este sábado la final de salto de caballo de los Campeonatos del Mundo de gimnasia artística en Róterdam.

Andrade se impuso a las estadounidenses Claire Pease y Skye Blakely.

Ante la ausencia de la campeona europea del ejercicio, la rusa Angelina Melnikova, privada de visado por las autoridades neerlandesas, la doble campeona olímpica (en salto en 2021 y en suelo en 2024), de 27 años, cerró el ejercicio con una nota de 14,466 para conquistar un tercer título mundial en su aparato fetiche.

La mayor medallista olímpica de la historia de Brasil, con seis podios en total (dos medallas de oro, tres de plata y una de bronce), Andrade hizo una pausa de 22 meses después de los Juegos de París para cuidar su salud, tanto física como mental.

Había retomado las competiciones oficiales en junio, logrando el oro en salto en el Campeonato Panamericano de Río.

El sábado se impuso bajo la mirada de la mejor gimnasta de la historia, Simone Biles, presente en las gradas del Ahoy de Róterdam.

La estadounidense, triple medallista de oro hace dos años en los Juegos Olímpicos de París, no ha disputado ninguna competición desde entonces, y aún no ha decidido si volverá de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.