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La campeona de Roland Garros Mirra Andreeva supera su entrada en liza en Wimbledon

La campeona de Roland Garros Mirra Andreeva supera su entrada en liza en Wimbledon
La tenista rusa Mirra Andreeva durante su partido de primera ronda de Wimbledon ante la polaca Magda Linette, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, el 29 de junio de 2026 Adrian Dennis
AFP
29 de junio de 2026

La flamante campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva (N.5 del mundo), superó con comodidad su entrada en liza en Wimbledon al derrotar 7-5, 6-4 a la polaca Madga Linette (59ª).

Derrotada en Bad Hombourg (Alemania) en su único partido de preparación para el Grand Slam londinense, la joven rusa de 19 años estará en segunda ronda al igual que la N.1 del mundo Aryna Sabalenka y las estadounidenses Jessica Pegula (4ª) y Coco Gauff (7ª).

Su próxima rival será la ganadora de la edición de 2024, la checa Barbora Krejcikova (38ª).

"La sensación de ganar un primer Grand Slam es genial, así que, obviamente, me siento súper bien", afirmó.

"Pero por otro lado, a veces tienes más expectativas sobre ti misma, sientes un poco más de presión, la gente espera que rindas. Para mi próximo partido, intentaré bloquear ese tipo de pensamientos", añadió.

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