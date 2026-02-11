La captura de Maduro puso en riesgo el sueño olímpico de Nicolas Claveau

El 3 de enero, Nicolas Claveau, único representante de Venezuela en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, despertó en su casa de Canadá y creyó que su sueño olímpico se había evaporado cuando vio por televisión que Estados Unidos había capturado al presidente Nicolás Maduro.

"El plan inicial era que yo tenía que ir a Venezuela en esa primera semana del año para hacer los papeles obligatorios que pedía el Comité Olímpico Internacional, pero ya todo el mundo sabe qué pasó entonces, así que no me era posible viajar. Ahí pensé totalmente que mi plan de ir a los Juegos con Venezuela no iba a funcionar", reconoce Claveau, esquiador de fondo, en una entrevista con la AFP al recordar la angustia de aquellos momentos.

Nació hace 20 años en Lechería (estado Anzoátegui, al este de Caracas), donde su padre estaba trabajando como ingeniero especialista en el tratamiento de aguas y vivió allí hasta los dos años de edad.

Tenía documentación realizada cuando era bebé, pero caducada desde hacía muchos años porque nunca había vuelto al país desde entonces.

"Tenía que hacerme un pasaporte venezolano y tenía que hacerlo allí, en Canadá no podía. Sin eso no iría a los Juegos Olímpicos", explica en español, una lengua que aprendió sobre todo en dos años y medio que pasó durante su infancia con su familia en Perú, donde también su padre acudió a trabajar en otro proyecto.

Nicolas no podía dejar de ver las noticias en ese inicio de enero.

El presidente estadounidense Donald Trump comparecía para hablar de la nueva situación de Venezuela, asegurando tener el control, y dos días después de la operación de captura de Maduro se producía la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta interina del país.

"Una semana después de todo lo que pasó, el Comité Olímpico de Venezuela me contactó para decirme que todo estaba bien y que podía ir a Caracas, que todo estaba preparado. Ahí me volvió la ilusión", recuerda.

- "Como un rey" -

Nicolas Claveau llegó a Venezuela apenas dos semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos y pudo cumplir con los trámites burocráticos necesarios.

"Cuando llegué a Caracas, me recibieron como si fuera un rey. Me fue bien todos aquellos días, conocí a mucha gente de allí, del Comité Olímpico, a muchos deportistas y también al ministro del Deporte, Franklin Cardillo", relata este estudiante de ingeniería.

"Al principio tenía miedo porque pensaba que podía ser un lugar peligroso, por las noticias que nos llegan a Canadá, que suelen ser malas sobre ese país, pero todo me fue bien en el viaje. Vi Caracas, fue un viaje lindo, hice entrevistas en televisión", confiesa ilusionado, fascinado por este protagonismo al que no está acostumbrado.

Claveau regresó después a Quebec, donde vive con su familia desde hace más de una década y donde desde los 10 años practica el esquí de fondo.

Inicialmente competía con Canadá, pero era consciente de que ser olímpico con ese país era una misión casi imposible por la fuerte competencia, así que hace un año se le ocurrió un plan B: ¿por qué no intentar ir a Milán-Cortina con su país natal?

Se enteró que Venezuela tenía una Federación de Esquí, les contactó y les contó su caso. En noviembre logró la clasificación olímpica en Finlandia, lo que le permite ser el sexto representante histórico del país en unos Juegos de Invierno.

- Lo importante es participar -

"Yo no tengo nivel para ir a los Juegos con Canadá. El nivel en Canadá es mucho más alto que en Venezuela, que solo somos dos haciendo esquí de fondo", explica.

La experiencia olímpica la está viviendo como un niño en la mañana de Navidad: se le vio feliz y bailando durante el desfile de la apertura olímpica, donde obviamente fue el abanderado del país, y no perdió la sonrisa el martes tras ser 88º de 94 competidores en el esprint de su deporte.

El viernes tiene otra prueba, en la que dice tener esperanzas de un mejor papel, los 10 km con salida libre a intervalos.

Para dentro de unos meses planea volver a Venezuela de vacaciones.

"Me haría mucha ilusión conocer Lechería, el lugar en el que yo nací", sonríe.