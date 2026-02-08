La Casa Blanca albergará combates de artes marciales mixtas en el cumpleaños de Trump

La velada de artes marciales mixtas (MMA) programada para el 14 de junio en la Casa Blanca, en el 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá entre seis y siete peleas y atraerá hasta 4.000 espectadores, anunciaron los organizadores el viernes.

Ari Emanuel, director ejecutivo de TKO Group, empresa matriz de la poderosa UFC, organizadora del evento, reveló los detalles del mismo durante una aparición en el programa "Pat McAfee Show" de ESPN.

Dana White, director de la UFC y estrecho colaborador del presidente estadounidense "está trabajando en ello ahora mismo", dijo Emanuel.

"En la Casa Blanca, creo que serán de 3.000 a 4.000, y luego habrá otros en otras áreas", añadió.

A lo largo de su carrera, que abarca el mundo del espectáculo y la política, Trump ha sido visto frecuentemente junto a boxeadores como Mike Tyson y luchadores como Hulk Hogan.

Desde su regreso a la presidencia, en 2025, ha asistido regularmente a las peleas de la UFC, una pasión que data de antes de su regreso a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense también lanzó la organización de una carrera de autos en las calles de Washington del 21 al 23 de agosto, gestionada por los organizadores de la Serie IndyCar.