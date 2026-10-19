La Champions se viste de gala con un espectacular PSG-Barça

Pocos partidos pueden ofrecer un mejor cartel: el martes se enfrentarán en París el vigente doble campeón de la Champions, PSG, contra el equipo más en forma del continente, el Barça, en la tercera jornada de la fase regular del torneo europeo.

Lo que es seguro es que ningún otro encuentro en la mayor competición de clubes puede reunir a dos Balones de Oro (Rodri y Dembélé), además de Lamine Yamal, uno de los grandes favoritos a ganar el próximo, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

- Lluvia de estrellas -

Pocos partidos en Europa pueden concentrar tantas estrellas en el césped como el que se vivirá en París el martes (19H00 GMT): por los locales estarán Dembélé, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Hakimi, Fabián y Ferran Torres entre otros; los visitantes estarán liderados por Lamine Yamal y contarán con Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Gabriel Jesus o un Raphinha ya recuperado de su reciente lesión.

PSG y Barça son dos de los 9 equipos que han sumado 6 puntos tras dos jornadas, pero mientras los parisinos están teniendo problemas en su liga, el equipo azulgrana ha empezado la temporada arrasando con todo.

El equipo de Hansi Flick ha ganado por ahora todo lo que ha jugado (11 partidos) y ha marcado 48 goles, ¡casi 4,4 por partido!

Lamine Yamal, que en una semana podría ganar el Balón de Oro, suma 9 goles y 10 asistencias en lo que va de temporada y será la principal amenaza para el PSG de Luis Enrique.

- Prueba de fuego para Arsenal en Múnich -

El Arsenal, vigente subcampeón europeo, sólo ha tenido un tropiezo esta temporada (en Brighton en la Premier League), pero tras dos victorias en las primeras jornadas, ante Nápoles y Lille, el equipo de Mikel Arteta tendrá su primera prueba de fuego, el miércoles en Múnich.

El Bayern se vio sorprendido la semana pasada en Noruega ante el Viking Stavanger (3-3), partido en el que fue expulsado Michael Olise, por lo que el astro francés no podrá jugar.

Será un buen partido para que el colombiano Luis Díaz se reivindique como estrella del Bayern, como ya hizo el sábado con un triplete en la goleada 6-1 al Leipzig.

- Récord goleador -

Otro de los aspirantes a la corona europea, el Manchester City, tendrá, a priori, un rival más asequible, el AEK de Atenas.

El equipo de Enzo Maresca parece por ahora inmune al ruido exterior (el club está pendiente de la sanción por incumplir las normas financieras de la Premier League) y ha ganado todos los partidos disputados salvo uno, precisamente la semana pasada en casa contra el PSG (4-2).

Ese fue uno de los partidos en los que se marcaron numerosos goles en una jornada que registró un récord anotador: 78 dianas.

- Vinícius disponible -

Tras vencer en Roma 4-3 en una noche digna de su historia europea, el Real Madrid recibirá el miércoles al RB Leipzig. El club blanco llegará a ese partido aupado por la goleada 4-1 al Sevilla en LaLiga, pero todavía a seis puntos del Barça a escasos días del Clásico del próximo fin de semana. Para el partido de Champions contra el Leipzig el entrenador José Mourinho sí podrá contar con Vinícius, sancionado en el campeonato español y baja por tanto en el Clásico.

- España vs Italia -

Dos de las tradicionales potencias europeas, España e Italia, han tenido un inicio de torneo muy diferente. Lanzados por el título mundial de la Roja, los cinco clubes españoles participantes se encuentran en la zona de clasificación para la siguiente fase.

Además de Barcelona y Real Madrid, el Atlético buscará una segunda victoria en Stuttgart, una de las sorpresas que ha sumado ya seis puntos.

El Villarreal también tendrá una visita muy complicada a Liverpool, mientras que el Betis, tras caer derrotado por el Barça el sábado, aspira a mantener el pleno de victorias en casa ante el Feyenoord.

Los representantes del Calcio, en cambio, han vivido un comienzo catastrófico, siguiendo la estela de la selección italiana, ausente del Mundial por tercera ocasión consecutiva.

Los cuatro clubes de la competición perdieron la semana pasada y los dos primeros clasificados en la última Serie A, Inter y Nápoles, no han sumado aún.

Esta semana tendrán la ocasión de estrenar su casillero de puntos, el Inter ante el Shakhtar y el Nápoles frente al Bodo/Glimt, mientras que la Roma recibirá al Slovan y el Como al Manchester United.