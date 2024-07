La chilena Tania Zeng pierde pero cumple su sueño olímpico con 58 años

No pudo ganar, pero la chilena Tania Zeng cumplió su sueño al debutar en los Juegos Olímpicos a sus 58 años, en el torneo del tenis de mesa de París-2024, donde perdió en la ronda preliminar.

"Es un sueño hecho realidad", afirmó la tenismesista, que perdió 4-1 (4-11, 14-12, 11-5, 11-3 y 11-8) ante otra veterana, la libanesa de 46 años Mariana Sahakian.

Zeng nació en China pero vive en Chile desde hace 35 años. De joven competía en el tenis de mesa en su país, pero se apartó de la pala hasta que comenzó a retomar la práctica de este deporte durante la pandemia de covid-19. No tardó en escalar posiciones en el ránking sudamericano.

"Volví al tenis de mesa después de 30 años y ahora soy capaz de estar en los Juegos Olímpicos. Mi sueño se ha hecho realidad", comentó la jugadora, que se convirtió en la representante de más edad de la historia olímpica de Chile.

"Me he entregado al máximo en todas las competiciones y así es como he conseguido llegar hasta aquí", afirmó.

Zeng nació en la provincia china de Henan y desde muy pequeña comenzó a practicar el tenis de mesa, un deporte en el que China es la gran potencia. Ayudó a ello que su madre fuera entrenadora de ese deporte.

Fue seleccionada para competir en el equipo nacional chino cuando tenía 16 años pero dio por terminada su carrera antes de que el tenis de mesa hiciera su debut en el programa olímpico en Seúl-1988.

Se mudó a Chile y se instaló en ese país, donde se adaptó a la perfección.

- ¿De regreso en 2028? -

En los últimos Juegos Panamericanos, en Santiago en 2023, pudo además colgarse la medalla de bronce en la competencia por equipos.

¿Ha sido su debut olímpico y también su despedida? Tania Zeng cree que es probable porque es consciente de que no será sencillo estar en la próxima edición, dentro de cuatro años en Los Angeles, cuando tendrá ya 62 años. Sin embargo, no lo descarta.

"Sería un poco difícil, pero continuaré jugando hasta que mi cuerpo diga que se acabó", dijo.

Pese a sus 58 años, no es la jugadora de más edad en el torneo olímpico de tenis de mesa, ya que ese honor es para Ni Xialian, también nacida en China hace 61 años y que representa a Luxemburgo.

Tania Zeng tiene claro que China es una mina de jugadores de tenis de mesa porque es un deporte muy practicado.

"Lo que marca la diferencia es cuántas veces los jóvenes jugadores juegan. Todos los días, toda la jornada, una y otra vez", estima.