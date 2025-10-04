La ciclista neerlandesa Demi Vollering gana el Europeo en ruta

La corredora neerlandesa Demi Vollering se proclamó campeona de Europa de ciclismo en ruta tras ganar este sábado la prueba disputada en Guilherand-Granges, en Ardèche (sudeste de Francia), tras una fuga de 38 km.

Muy superior a sus rivales, Vollering superó por más de un minuto en la meta a la polaca Kasia Niewiadoma y a su compatriota Anna van der Breggen, que completaron el podio.

Es el noveno título continental para una ciclista neerlandesa de 28 años en diez ediciones disputadas de este campeonato.