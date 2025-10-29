Deportes

La colombiana Arango cae ante la española Bucsa en segunda ronda en Hong Kong

La tenista colombiana Emiliana Arango se dispone a sacar durante su partido contra la rusa Liudmila Samsonova en el último torneo de Wuhan, el 7 de octubre de 2025 en la ciudad china Adek Berry
AFP
29 de octubre de 2025

La colombiana Emiliana Arango, 47ª del mundo, se despidió este miércoles del torneo de Hong Kong al perder en segunda ronda ante la española Cristina Bucsa (68ª) por 6-2, 6-4.

-- Resultados de la jornada del miércoles en el torneo WTA 250 de Hong Kong, sobre pista dura:

. Individual femenino - Segunda ronda:

Cristina Bucsa (ESP) derrotó a Emiliana Arango (COL/N.8) 6-2, 6-4

Maya Joint (AUS/N.5) a Viktória Morvayová (SVK) 6-1, 6-4

Sorana Cirstea (RUM/N.7) a Ajla Tomljanovic (AUS) 4-6, 6-4, 6-3

Leylah Fernandez (CAN/N.2) a Eva Lys (GER) 6-4, 6-1

