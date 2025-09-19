La colombiana Ruiz y la ecuatoriana Angulo, a la final mundial de jabalina

La colombiana Flor Ruiz, subcampeona mundial hace dos años en Budapest, se clasificó este viernes para la final del lanzamiento de jabalina del Mundial de Tokio, al igual que la ecuatoriana Juleisy Angulo.

Flor Ruiz (34 años), que en 2023 vio escaparse la medalla de oro en el último suspiro de la final, aseguró el pase llegando a 62,11 metros.

De manera más brillante se clasificó la joven ecuatoriana de 24 años Juleisy Angulo, que con 63,25 metros estableció además un nuevo récord de su país.

"He tenido muchas lesiones antes, así que siento que ya me tocaba. Ver a mi compatriota Paula Torres llevarse el bronce en la marcha (35 km, el pasado sábado) me ha inspirado porque tenemos la misma edad. Es hora de pensar en una medalla yo también", se ilusionó la lanzadora ecuatoriana.

La tercera presencia sudamericana en la final del sábado será la colombiana Valentina Barrios (60.98), última repescada como duodécima mejor de la ronda.

Por contra, la decepción de la ronda de clasificación de la jabalina fue la uruguaya Manuela Rotundo, que llegaba como la octava mejor de la actual temporada (64,17 m) y que fue eliminada al solo poder llegar en la capital japonesa a 57,43 metros.

Fueron eliminadas igualmente las brasileñas Jucilene Sales De Lima (59,79 m) y Daniella Mieko Nisimura (53,01 m).