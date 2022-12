La Copa del Mundo, un amor prohibido para Neymar

El de Neymar, de 30 años, por la Copa del Mundo simplemente es un amor prohibido. En su tercer -y quizás último- intento, el astro brasileño se fue otra vez con las manos vacías.

- Sudáfrica-2010: "No estaba preparado" -

Para Sudáfrica, cuando tenía 18 años, Neymar ya encantaba a Brasil con sus piruetas y goles en el Santos de Sao Paulo, el equipo donde Pelé hizo historia.

La 'torcida' presionaba al entonces seleccionador, el exmediocampista Dunga, para que lo uniera al once que lideraba Kaká.

Pero el campeón en Estados Unidos-1994 le bajó el pulgar al excluir su nombre de la convocatoria: "Es un trabajo de tres años y medio, no se puede cambiar todo en quince días, olvidar todo porque algunos quieren".

Los pentacampeones fueron eliminados en cuartos de final por la subcampeona Holanda (2-1).

Dunga ha dicho que no se arrepiente de su decisión, que justifica en la inexperiencia de Neymar para la época.

"No estaba preparado para jugar", concedió el crack años después.

- Brasil-2014: un golpe lo salva de la humillación -

Brasil albergó el Mundial de 2014 bajo la dirección técnica de Luiz Felipe Scolari, artífice del pentacampeonato en 2002.

Todo estaba servido para que fuera el torneo de 'Ney', quien brilló en el título de la Copa Confederaciones de 2013.

Entonces en el Barcelona (ESP) de Lionel Messi, el atacante se destacó en la fase de grupos anotando cuatro goles.

Pero en cuartos, frente a Colombia, se apagó la magia y no por culpa suya. El lateral colombiano Camilo Zúñiga lo golpeó en la espalda con la rodilla en la recta final del juego.

Neymar dejó la grama del estadio Castelao, en Fortaleza, retorcido de dolor. ¿El dictamen? Fractura de vértebra, fuera del Mundial.

"El médico me dijo que si el golpe lo hubiese recibido dos centímetros al lado, no podría haber vuelto a caminar y me habría quedado postrado en una silla de ruedas. Fui al hospital y no conseguía mover las piernas. Lloré muchísimo. Fue la peor semana de mi vida. Desde pequeño tienes el sueño de jugar el Mundial y te quedas fuera por un golpe desleal", dijo en 2016.

El 'scratch' venció 2-1 a los cafeteros y avanzó a semifinales, donde Alemania le propinó el histórico 7-1.

- Rusia-2018: 'simulaciones' virales -

Neymar desembarcó en Rusia un año después de que el Paris Saint Germain pagara al Barça su cláusula de rescisión, de 222 millones de euros, protagonizando el traspaso más caro de la historia del fútbol.

Los focos estaban encima suyo de nuevo, pero esta vez el '10' dio que hablar por reacciones a las faltas en su contra que muchos consideraron exageradas.

"Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo con un jugador", dijo el entrenador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, luego de caer en octavos con Brasil (2-0) con un tanto del '10'.

En la victoria frente a Serbia (2-0), en el cierre de la fase de grupos, el atacante protagonizó la reacción más cuestionada frente a una barrida de Adem Ljajić.

El volante serbio fue al piso y tumbó al brasileño, quien rodó varios metros en una acción que inspiró incontables videos virales.

Las respuestas a las numerosas infracciones que sufría opacaron el regreso de Neymar al Mundial tras la grave lesión cuatro años antes.

Por eso, a modo de alivio, soltó algunas lágrimas al término del triunfo ante Costa Rica (2-0) en la segunda fecha del Grupo E: "No todos saben lo que pasé para llegar hasta aquí".

Bélgica, sin embargo, frenó el sueño del hexacampeonato en cuartos (2-1) y Neymar se despidió con dos goles en la mochila.

- Catar-2022: sorpresiva caída del favorito -

"Me siento bien físicamente, estoy feliz, pasando un momento muy feliz en el club", dijo 'Ney' al diario británico The Telegraph antes de que la pelota rodara en Catar. "El Mundial es mi mayor sueño. Voy a tener una nueva oportunidad y espero conseguirlo".

La oportunidad, sin embargo, se diluyó en sus manos. Aunque llegó en alto nivel al torneo árabe tras brillar en el PSG y la 'Seleção' era una de las grandes favoritas, Croacia sorprendió al eliminarlos en cuartos.

Catar fue amargo para el '10', quien sufrió un esguince en el tobillo derecho en el primer partido (victoria 2-0) ante Serbia.

Reapareció contra Corea del Sur (4-1) en octavos, pero poco pudo hacer para evitar el mazazo ante los croatas y se despidió como consuelo con dos goles en su mochila, igualando el récord de Pelé como máximo artillero de la selección, con 77 tantos.

El tanto contra Croacia en la prolongación (105+1) sirvió a Neymar para igualar a Pelé y parecía ser el definitivo. Pero Croacia igualó (117) y el equipo balcánico se impuso en los penales (4-2), cortando el periplo de Brasil en cuartos de final.

En octubre de 2021 dijo que esta sería su última Copa del Mundo. Una vez más, la pelota está en su campo.