‘La corona del fútbol’ para nuestras chicas

La temporada 2026 de #Golerinas arranca este domingo 11 de enero, desde las 9:00 a.m., en la cancha Minuto 90, en Brisas del Golf, Ciudad de Panamá. Será la novena edición de este torneo referente de fútbol femenino, que reunirá 480 jugadoras (de 6 a 14 años), 17 clubes para competir con 40 equipos, en campeonatos de las categorías U-8, U-11 y U-14.

Se jugarán los jueves, sábado, domingo y martes. “Es un torneo gratuito para todos los participantes y asistentes a los juegos, en los mejores entornos seguros y saludable, en cancha privada”, recalcó Mónica Franco, fundadora de #Golerinas, añadiendo que la competición sigue siendo la plataforma ideal para desarrollar el semillero de futbolistas panameñas, pues a lo largo del tiempo, al menos 50 jugadoras han salido de esta iniciativa para sumarse a distintas selecciones nacionales.

Este verano, hasta el 12 de febrero, planean disputar unos 80 partidos, para luego darle paso al Mundial #Golerinas 2026 (cuarta edición), entre julio y agosto, que será solo para las categorías U-13 y U-15.