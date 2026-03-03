La crisis del Flamengo se lleva por delante a Filipe Luís

Ganador del Brasileirão y la Copa Libertadores en 2025, Filipe Luís fue destituido como entrenador del Flamengo, tras un mal inicio de temporada en el que perdió la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil.

El equipo de Rio de Janeiro anunció la decisión la madrugada del martes, apenas unas horas después de haber ganado por goleada de 8-0 ante el Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca para avanzar a la final.

"A partir de este martes, Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional", informó el club rubro-negro en una breve nota oficial, en la que agradeció al exfutbolista "todo lo logrado y compartido en esta trayectoria".

Según la prensa local, la noticia pilló por sorpresa a Filipe Luís, de 40 años.

De acuerdo con esos reportes, el joven técnico ni siquiera pudo despedirse personalmente de sus jugadores.

Junto a él dejan el club el asistente técnico Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

El equipo más rico de Sudamérica no anunció sucesor, cuando se prepara para jugar la final del Carioca contra el Fluminense el domingo. Ya había ganado 3-0 la ida contra el Madureira.

- ¿Leonardo Jardim, en la sucesión?-

El portugués Leonardo Jardim comienza a ser barajado como reemplazo en la prensa local.

Jardim, de 51 años, dirigió al Cruzeiro el año pasado.

El equipo de Belo Horizonte acabó bajo su mando en el tercer lugar de la liga brasileña, por detrás de Flamengo y Palmeiras, pero el técnico dio un paso a un costado alegando que debía cuidar su salud mental.

El sucesor de Filipe Luís asumirá una plantilla que acaba de perder los dos primeros torneos a los que aspiraba en este inicio de año.

El equipo cayó 2-0 ante el Corinthians en la Supercopa de Brasil y después en la Recopa Sudamericana frente al modesto Lanús, derrotado 3-2 en el Maracaná en la vuelta después de ceder 1-0 en la ida en Argentina.

En diciembre, el club y Filipe Luís habían llegado a un acuerdo para renovar el contrato del entrenador "hasta diciembre de 2027", después de semanas de incertidumbre por la falta de acuerdo en las condiciones salariales.

- Del éxito al despido -

Exfutbolista de Atlético de Madrid y Chelsea, Filipe Luís jugó en el Flamengo de 2019 a 2023, cuando puso fin a su carrera deportiva.

Luego debutó como DT en el banquillo del club de sus amores en septiembre de 2024, al tomar el lugar del exseleccionador brasileño Tite.

Lo que inicialmente era un interinato, se convirtió en una etapa memorable. Ganó la Copa de Brasil pocos meses después de asumir la dirección del Flamengo y en 2025 levantó cuatro títulos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão y Libertadores.

Pero las cosas han sido muy distintas en 2026.

El Mengão mantuvo su columna vertebral, con el argentino Agustín Rossi en el arco, la dupla de centrales Leo Ortiz-Léo Pereira, Jorginho como eje y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y Pedro como líderes de la ofensiva.

Y sumó un refuerzo de lujo, Lucas Paquetá, cuya transferencia por 42 millones de euros supuso un récord para el fútbol sudamericano.

Sin embargo, los resultados han estado muy lejos de las expectativas.

"Mi equipo tiene mi cara. En lo bueno y en lo malo", comentó Filipe Luís en rueda de prensa tras la derrota en la Recopa Sudamericana, defendiendo su idea de juego.

"No somos el Flamengo que queremos ser. Todos tenemos que mejorar", admitió De Arrascaeta.