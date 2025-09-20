La ecuatoriana Angulo logra por sorpresa el oro mundial en jabalina

La ecuatoriana Juleisy Angulo consiguió una medalla de oro mundial tan inesperada como histórica para su país en el lanzamiento de jabalina, este sábado en Tokio.

Angulo, mejoró su récord nacional para llegar a 65,12 metros y dominar un podio en el que la letona Anete Sietina fue segunda (64.64) y la australiana Mackenzie Little tercera (63.58).

Angulo, de 24 años, no entraba de entrada en los pronósticos, tras llegar a la capital japonesa apenas como la decimocuarta que más lejos había llegado esta temporada y apenas la 31ª del ranking.

Pero en el segundo intento, la forzuda de El Oro envió la jabalina a un sorprendente 65,12 metros, mejorando la plusmarca nacional que había establecido el viernes en la ronda de clasificación, donde había enviado a 63,25 metros.

Ninguna de las competidoras pudo mejorar ese segundo intento de Angulo, que dominó ya el concurso hasta el final.

Es la segunda medalla de Ecuador en este Mundial de Tokio, después del bronce de Paula Torres el pasado sábado en los 35 kilómetros marcha, y sobre todo se trata de un hito histórico para el atletismo de Ecuador, ya que es la primera presea mundial que logra en una prueba de lanzamiento.

En total son ahora ocho las medallas mundiales del país y seis de las anteriores fueron en pruebas de marcha, cuatro con el mítico Jefferson Pérez (plata en 1999, oro en 2003, 2005 y 2007 en 20 km), una con Daniel Pintado (plata en 2023 en 35 km) y el bronce de Paula Torres en 35 km en el inicio de Tokio 2025.

El otro metal mundialista ecuatoriano lo logró en Doha 2019 el velocista Álex Quiñónez, que fue bronce en 200 metros, dos años antes de morir asesinado en un tiroteo.

Las dos colombianas de la final no pudieron subirse al podio.

Flor Ruiz, que en el anterior Mundial vio escaparse la medalla de oro en el último lanzamiento y se quedó entonces con una plata amarga, quedó ahora en sexta posición (62,32 m), mientras que su compatriota Valentina Barrios fue undécima con 59,14 metros.