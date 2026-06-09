La eslovena Janja Garnbret escala una de las vías más duras del mundo

La doble campeona olímpica de escalada eslovena Janja Garnbret logró el sábado en Francia el primer ascenso femenino de 'Bibliographie', una vía de categoría 9b+ y considerada una de las más duras del mundo, anunció la deportista el lunes.

De 35 metros de alto y de una dificultad extrema, 'Bibliographie' fue liberada por primera vez por el alemán Alexander Megos en 2020. Garnbret es la sexta persona en lograr completarla y la primera mujer en hacerlo.

"Esta vía me ha exigido algo diferente: paciencia, compromiso y presencia", escribió la eslovena de 27 años en Instagram, con una foto en la que aparecía en el célebre acantilado que trataba de escalar desde hacía años.

"No tengo como costumbre trabajar vías, y estoy lejos de ser la escaladora perfecta, pero esta vía encendió un fuego en mí. Me hizo sentir algo especial y no he parado de volver", añadió.

El noveno grado es el más alto a día de hoy en escalada deportiva. Está compuesto de seis subgrados (9a, 9a+, 9b, 9b+, 9c y 9c+).

Garnbret es la segunda mujer en completar una vía 9b+ tras la estadounidense Brooke Raboutou en 'Excalibur', en Italia, en mayo de 2025. La dificultad de una vía se define por el primer escalador en lograr su ascenso.

Considerada como la escaladora más grande de la historia, Garnbret suma 10 títulos mundiales, 4 europeos y dos oros olímpicos.

En 2021 la escalada entró al programa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 combinando velocidad, dificultad y bloques y la eslovena se llevó el oro en categoría femenina. En París 2024 repitió oro en bloques-dificultad, con la velocidad separada en otra disciplina.

Además, ha logrado varios ascensos importantes de octavo y noveno grado.