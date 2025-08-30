La Eslovenia de Doncic cae ante Francia y se complica en el Eurobasket

Segundo partido para Eslovenia en este Eurobasket y segunda derrota: el equipo de Luka Doncic fue esta vez superado 103-95 por la subcampeona olímpica Francia, el sábado en Katowice (Polonia).

Después de la derrota ante los polacos el jueves en la primera fecha, este nuevo revés deja a Eslovenia, campeona continental en 2017, y a su estrella, jugador de los Lakers, en una situación difícil.

Doncic hizo en cualquier caso un partido espectacular, con 39 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, acercándose a su recordada actuación ante Francia en el Eurobasket de 2022, cuando firmó 47 puntos.

Pero ni eso fue suficiente para guiar a los suyos a la victoria ante una Francia en la que Sylvain Francisco fue el líder anotador, con 32 puntos, lo que le permitió batir su récord personal en un partido con los Bleus.

Eslovenia todavía tiene margen para reaccionar, ya que le quedan tres jornadas por disputar y acceden a octavos de final los cuatro primeros de cada grupo de seis equipos.

El domingo, Doncic y compañía intentarán curar sus heridas ante Bélgica en la tercera fecha, mientras que Francia puede asegurar la clasificación contra Israel.