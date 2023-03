La española Badosa encaja otra decepción en Indian Wells, su torneo talismán

La española Paula Badosa, ex número dos del tenis femenino, sufrió el lunes una temprana despedida de Indian Wells a manos de la kazaja Elena Rybakina, su compañera de dobles, y alargó su frustrante inicio de temporada.

Badosa, que bajará del puesto 22 al 29 del ranking esta semana, no encontró respuestas para frenar a Rybakina y su demoledor servicio.

La campeona de Wimbledon de 2022 y finalista del pasado Abierto de Australia aprovechó a la perfección sus oportunidades para liquidar el cruce de tercera ronda por 6-3 y 7-5 en una hora y 35 minutos de juego en la pista central.

Tras perderse el Abierto de Australia por una lesión de muslo y apearse pronto en Dubai y Catar, Badosa confiaba en reencauzar el rumbo en su refugio de Indian Wells (California), el prestigioso torneo WTA-1000 en el que salió campeona en 2021 y fue semifinalista el año pasado.

"Ha sido un principio de año difícil para mí", reconoció Badosa en declaraciones a la AFP. "Empecé muy bien, con expectativas altas, creo que jugando muy bien, y al final he estado dos meses que no he podido jugar al nivel que me gustaría. Aqui esperaba jugar más partidos".

"Estoy bien del muslo pero hoy no me he sentido físicamente lo bien que me hubiera gustado, no sé por qué", señaló. Estoy "un poco frustrada pero me toca seguir trabajando y ya está".

Tras perder el primer set, Badosa rompió el servicio de Rybakina en el segundo y gozó de dos pelotas de quiebre para avanzarse 5-6 pero la kazaja resistió apoyada en su potente servicio, con un total de 9 'aces' (por 2 de su rival).

"Ella ha sacado muy bien y yo no tanto", admitió Badosa. "Fueron un par de detalles, quizás alguna bola que se me ha ido por un centímetro y alguna suya que sí ha entrado. Al final estos partidos se deciden por eso".

Rybakina y Badosa formaron pareja de dobles en esta edición de Indian Wells pero cayeron en su estreno frente a la belga Elise Mertens y la australiana Storm Sanders.

La tenista kazaja, nacida en Moscú, enfrentará en los octavos de final a la ganadora del duelo entre las rusas Daria Kasatkina y Varvara Gracheva.

Badosa, por su parte, retomará los entrenamientos en Indian Wells antes de viajar en unos días al Abierto de Miami, más enfocada en recuperar sensaciones en la pista que en evitar mayores caídas en el ranking.

"Me dan absolutamente igual los puntos que tenga que defender" en Miami, aseguró. "Nunca miro el tema de defender. Quiero mejorar cada día, quiero intentar encontrar a la Paula competitiva y agresiva, sintiéndome bien. Si encuentro eso, mi nivel y los puntos llegarán".