La española Bucșa conquista en Mérida su primer título en la WTA

La tenista española Cristina Bucșa se adjudicó este domingo su primer título de singles en la WTA al vencer en la final del torneo de Mérida a la polaca Magdalena Frech en tres sets por 6-1, 4-6 y 6-4.

Bucșa, número 63 del mundo, logró la victoria sobre Frech, 57 en el ranking, en dos horas con 15 minutos.

"Quiero dar gracias a mi papá por siempre ponerme mis límites y trabajar tan duro conmigo. Hoy ha sido una batalla súper dura y estoy tan orgullosa de lo que estamos consiguiendo trabajando", dijo Bucșa.

El primer set tomó rumbo muy temprano. El juego fino de Bucșa se combinó con los tiros erráticos de Frech. Con sencillez, la española aprovechó los dos primeros puntos de quiebre para tomar ventaja de 3-0.

La polaca corrigió sobre la marcha, pero la mejora apenas le alcanzó para recuperar un quiebre y enfrascarse en algunos puntos largos con la española.

Diezmada físicamente, Frech cometió errores no forzados y dobles faltas para perder el primer set en 37 minutos.

El partido dio un giro en el segundo set y la polaca, con más energía, se adelantó 3-0 con dos rompimientos.

La española estuvo cerca de igualar en el octavo juego, pero Frech le dio consistencia a su servicio y se llevó la manga en 54 minutos.

La paridad en el tercer set se esfumó en el cuarto juego cuando la tenista nacida en Moldavia logró el quiebre y adelantó 3-1; la raqueta originaria de Lodz recuperó el rompimiento, pero no pudo salvar un doble punto de campeonato de su rival.

Este fue el cuarto enfrentamiento de por vida entre Bucșa y Frech; el balance es de dos triunfos por lado.

Más tarde, Bucșa también ganó la final del torneo de dobles en pareja con la china Xinju Jiang.

Bucșa y Jiang vencieron al binomio integrado por la neerlandesa Isabelle Haverlag y la británica Maria Lumsden en en sets corridos: 6-4 y 6-1 en una hora con un minuto.

El torneo WTA 500 de Mérida se celebró en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y repartió una bolsa de 1,2 millones de dólares.

--Resultado del domingo en la final:

Cristina Bucșa (ESP) derrotó a Magdalena Frech (POL) 6-1, 4-6, 6-4