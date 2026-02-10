La esquiadora Johnson recibió una nueva medalla tras romper la primera

La campeona olímpica del descenso, la estadounidense Breezy Johnson, que como otros deportistas en estos Juegos Olímpicos de Invierno rompió su medalla poco después de recibirla, ha visto cómo los organizadores le daban una nueva, anunció ella misma este martes.

"Me han dado una nueva, sí, pero todavía me la tienen que grabar", explicó la esquiadora de 30 años después de firmar este martes el mejor tiempo del descenso en la prueba combinada por equipos en Cortina d'Ampezzo.

"Se han quedado con la vieja, sí, no creo que quieran que te quedes con varias a la vez", añadió la estadounidense.

El motivo de la rotura de la primera fue su efusividad en los saltos durante los festejos, que hizo que el metal se desprendiera de la cinta que lo sustentaba.

Otros medallistas de Milán-Cortina han sufrido el mismo percance, con el metal desprendido de la cinta tras un movimiento brusco, algo que los organizadores se toman muy en serio.

"Vamos a tener una atención máxima con esto. Queremos evidentemente que ese momento de la entrega de la medalla sea perfecto ya que es uno de los más importantes para los deportistas", declaró Andrea Francisi, director de operaciones de estos Juegos Olímpicos.