La estadounidense Anna Hall logra su primer título mundial de heptatlón

Después de haber sido bronce en el Mundial de 2022 y plata en el de 2023, la estadounidense Anna Hall continuó su escalada consiguiendo la medalla de oro del heptatlón, este sábado en Tokio.

Hall (24 años), que fue además la vencedora en la última prueba del programa, los 800 metros, acumuló 6.888 puntos al término de las siete mangas de esta clasificación combinada.

La medalla de plata fue para la irlandesa Kate O'Connor (6.714 puntos) y el bronce tuvo dos ganadoras que acabaron empatadas, la estadounidense Taliyah Brooks (6.581 puntos) y la británica Katarina Johnson-Thompson, que llegaba como la defensora del título mundial.

La competición había perdido unas horas antes del desenlace a la ganadora de los tres últimos oros olímpicos, la belga Nafissatou Thiam, que renunció a seguir después de la quinta de las siete pruebas, cuando había caído al undécimo puesto.

Thiam (31 años) no pudo por lo tanto cumplir el reto de sumar un tercer oro mundial, después de los logrados en 2017 y 2022.

Su Mundial de Tokio ha estado también marcado por un conflicto interno con la Federación Belga de Atletismo (Belgian Athletics), con la que se enrarecieron las relaciones hace unos meses por una disputa relacionada con los derechos de imagen.

La única competidora latinoamericana en este heptatlón, la colombiana Martha Araujo, terminó en la décima posición, con un total de 6.324 puntos.