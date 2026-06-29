La estadounidense Walsh bate el récord mundial de 50 m libres de natación

La nadadora estadounidense Gretchen Walsh batió el récord del mundo de 50 metros en estilo libre, con un crono de 23 segundos y 55 centésimas este domingo en Roma.

Mejora así la plusmarca que había fijado hace apenas nueve días Kate Douglass, una compatriota compañera de entrenamiento, que había nadado en 23.59.

Douglass rebajó entonces en dos centésimas el récord de la sueca Sarah Sjöström (23.61 en 2023).

Walsh deslumbró esta vez en el Trofeo Settecolli en Roma, donde Sjöström fue segunda (23.81) y la italiana Sara Curtis fue tercera con 24.09, nuevo récord de su país.

A sus 23 años, Walsh ostenta ahora dos récords mundiales individuales de natación, añadiendo el logrado este domingo al que ya tenía en 100 metros mariposa (54.33).