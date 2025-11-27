La Euroliga de básquet confirma su regreso a Israel en diciembre

La Euroliga confirmó este jueves que los partidos de las principales competiciones europeas de básquetbol podrán disputarse de nuevo en Israel desde principios de diciembre, por primera vez desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Después de un análisis exhaustivo, Euroleague Basketball decidió activar el plan de regreso de la competición a Israel, empezando en la décima jornada de la Eurocup y la decimoquinta de la Euroliga", indicó el organismo en un comunicado.

El primer partido concernido por esta medida sería de la Eurocup (segunda competición en importancia) y mediría el 9 de diciembre al Hapoel Midtown Jerusalén israelí con el Hamburgo alemán.

En el caso de la Euroliga, el principal torneo continental de clubes de Europa, el partido que marcará el regreso será el 11 de diciembre entre el Maccabi Tel Aviv y el Asvel francés.

No se ha disputado ningún encuentro de estas competiciones de baloncesto en Israel desde las masacres del 7 de octubre de 2023 perpetradas por Hamás y el conflicto posterior en la franja de Gaza que siguió como respuesta del gobierno israelí.

Después del acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, la ECA, la sociedad organizadora de la Euroliga, anunció el 21 de octubre su intención de permitir un regreso a Israel.

En la Euroliga, el Maccabi Tel Aviv (seis veces campeón de la competición) ha venido jugando sus partidos como local en Belgrado (Serbia), mientras que el Hapoel Tel Aviv lo ha hecho en Sofía (Bulgaria).