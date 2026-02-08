La expectación da paso al silencio en Cortina tras la caída de Vonn

El día amaneció claro y soleado, condiciones ideales para ver el regreso a unos Juegos Olímpicos de Lindsay Vonn, pero la expectación de los espectadores que acudieron a la glamurosa estación de Cortina d'Ampezzo dio paso al silencio cuando vieron por unas pantallas gigantes la caída que sufrió la legendaria esquiadora en el descenso.

A sus 41 años, "Speed Queen" no sólo intentaba desafiar a la edad, sino también a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida nueve días antes de su intento por ganar la medalla de oro en descenso 16 años después de su triunfo en los Juegos de Vancouver 2010.

A las 11H59 locales (10H59 GMT), con el dorsal 13 y una férula para proteger su maltrecha rodilla izquierda, Vonn salió entre los gritos de "¡Vamos, chica!" de sus compañeras del equipo estadounidense.

- Accidente televisado -

Su sueño duró apenas 13 segundos antes de perder el equilibrio y, al aterrizar tras un salto, estrellarse sobre la pista un segundo más tarde, con los esquís perpendiculares al trazado.

Aunque el público no podía ver a Vonn desde la zona de meta, las imágenes en las pantallas gigantes eran suficientemente escalofriantes. Vonn yacía de espaldas, con gesto de dolor, las rodillas flexionadas.

Sus gritos de angustia se escuchaban en la retransmisión televisiva.

"Era lo último que queríamos ver. Ella lo da todo siempre, sé que ha puesto todo su corazón" para poder participar, declaró su hermana Karin Kildow al difusor norteamericano Peacock, en la primera reacción del "clan Vonn".

Pasaron largos minutos, mientras los espectadores y los miembros conmocionados de la familia Vonn fijaban la mirada en las pantallas, y los equipos médicos en el trazado la envolvían en una manta y luego la metían en una camilla.

Durante 15 minutos, Vonn permaneció tendida en la nieve hasta que se oyó el zumbido de las hélices del helicóptero que minutos más tarde la transportaría a un hospital, acompañada por un miembro del personal médico.

Entre los espectadores atónitos se encontraban miembros del equipo de Estados Unidos y Snoop Dogg, el popular rapero que trabaja para la cadena estadounidense NBC en estos Juegos.

- Conmoción en el resto de esquiadoras -

Antes de la caída de Vonn, su compañera Breezy Johnson había marcado un tiempo fulgurante para hacerse con el liderato.

Sentada en la tradicional silla de la líder, Johnson, que luego se colgó la medalla de oro de ese descenso, también parecía conmocionada por el accidente de su compatriota cuando las cámaras de televisión se fijaban en ella.

Mientras, las esquiadoras que aún debían descender la montaña intentaban recuperar la compostura.

Cuando se confirmó la victoria de Johnson, la triste realidad fue que Vonn, la veterana a la que tantas otras esquiadoras admiran, ya se encontraba muy lejos de la pista donde soñó con un último baño de gloria.