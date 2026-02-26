La F1 sueña con seguir creciendo en América de la mano de Netflix y Apple

Propiedad de un grupo estadounidense y con Grandes Premios en Estados Unidos, Canadá, México o Brasil, la Fórmula 1 sueña con seguir creciendo en el continente americano, gracias también a los gigantes de la televisión y del cine Netflix y Apple.

Adulada por algunos y criticada por otros, la exitosa serie documental "F1: Drive to Survive", cuya última temporada se podrá ver desde el viernes en Netflix, hizo entrar a la disciplina reina del automovilismo en una nueva dimensión.

Sus diferentes capítulos relatan lo que no suele aparecer ante las cámaras, entre bastidores, y han atraído a un público más joven y femenino, aunque ello fuese al precio, según algunos detractores, de una excesiva dramatización y a una escenificación forzada de conflictos entre pilotos y directores de escuderías.

Pero la irrupción del gigante estadounidense del streaming en la ya de por sí próspera F1 ha provocado "cambios sísmicos si reflexionamos sobre dónde estábamos como deporte" cuando se lanzó la serie en 2019, resume Liam Parker, encargado de la comunicación de la empresa Formula One (F1), filial desde 2016 del grupo estadounidense Liberty Media.

Esta empresa de medios fundada en 1994 y presente en el NASDAQ de Nueva York lleva a cabo de desde hace una década una ofensiva para agrandar las cifras de audiencia de la F1 en Estados Unidos, país devoto de las carreras de autos, desde el Nascar a la IndyCar.

- "52 millones de aficionados" -

Para Tom Rogers, uno de los productores de "Drive to Survive", que se expresó ante los medios la semana pasada en el marco de los ensayos de pretemporada en Baréin, "existe un enorme potencial en Estados Unidos", un país que cuenta con tres Grandes Premios (Miami, Texas y Las Vegas) que atraen a centenares de miles de espectadores.

Según Liam Parker, actualmente la F1 cuenta con "52 millones de aficionados en Estados Unidos", de los cerca de 800 millones de espectadores o telespectadores de congrega en el mundo esta disciplina.

"¿Hemos tocado techo? Yo creo que no. La gente cree que estamos a dos o tres peldaños de la cumbre, pero no lo estamos aún en términos de audiencia en Estados Unidos", presume.

Por otro lado, Netflix encontrará este año la competencia del gigante estadounidense Apple TV, que reemplazará a la cadena de televisión ESPN (grupo Disney) como difusor oficial de la F1 en Estados Unidos.

Más aún: sobre la ola de la buena acogida en los cines de "F1: la película", con la superestrella Brad Pitt, y con una nominación para los Oscars, cinco Grandes Premios de 24 se emitirán en directo en medio centenar de salas IMAX en Estados Unidos.

Para cinco años, el contrato entre Apple y la F1 ascendería a 750 millones de dólares, según evaluaron en octubre medios estadounidenses cuando se anunció el acuerdo.

- "Enorme mercado" latinoamericano -

"Cuando hablamos de Apple, hablamos de un nuevo socio que cree en nosotros con el principal deseo de ser un actor del crecimiento de este deporte en Estados Unidos", insistió ante la prensa en Baréin el patrón de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali.

A pesar de una octava temporada de "Drive to Survive" en la que el interés argumental decae, en opinión de un periodista de la AFP que pudo visualizarla en el preestreno, Netflix mira más allá de Estados Unidos.

"Todos prevemos que el interés por la Fórmula 1 probablemente aumentará en América Latina (...) gracias a Franco" Colapinto, el piloto argentino de Alpine, vaticinó Tom Rogers.

En el paddock también figuran el veterano piloto mexicano Sergio Pérez (Cadillac) y el joven brasileño Gabriel Bortoleto (Audi). "América Latina es un mercado enorme, especialmente para Netflix", concluyó el productor.