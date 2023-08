La Federación Internacional de Ajedrez veta temporalmente a las jugadoras trans

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anunció que suspende temporalmente la participación de jugadoras transgénero de las competiciones femeninas, a la espera de un nuevo reglamento que puede tardar hasta dos años.

"En el caso de una transición de un hombre que se convierte en mujer, la jugadora no tendrá derecho a participar en pruebas femeninas, hasta que la FIDE tome una nueva decisión", indicó en un comunicado este viernes la organización con sede en Lausana, en Suiza.

El organismo informó que esta resolución será tomada "en un plazo de dos años".

A la espera de este dictamen, la FIDE indicó que las personas que han cambiado de género no tienen ninguna restricción para jugar en la sección general.

Esta medida no se aplica a los hombres transgénero que compitan en categorías masculinas, pero estos deportistas perderán los galardones femeninos ganados antes de su transición, señaló el organismo.

Según la FIDE, el proceso de transición de género "tiene un impacto significativo en el estatus de una jugadora y en su elegibilidad futura para los torneos", sin dar precisiones sobre sus motivaciones.

Este anuncio fue recibido con críticas por las jugadoras transgénero.

"No creo ser más inteligente que la mayoría de las mujeres cisgénero y no creo que mis años previos a la transición me hayan dado ninguna ventaja", afirmó la jugadora trans Ana Valens en un artículo publicado por el portal The Mary Sue.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Federación Internacional de Natación tomaron medidas para impedir la participación de atletas transgénero en las competiciones femeninas.