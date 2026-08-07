La Federación Noruega de Fútbol pide la dimisión de Infantino

La Federación Noruega de Fútbol (NFF), cabeza de lanza en las críticas hacia Gianni Infantino desde hace varios años, pedirá al presidente de la FIFA que dimita, anunció su presidenta Lise Klaveness el viernes.

"No tiene la confianza institucional necesaria para dirigir la FIFA de una forma estable en el período que atravesamos actualmente. No hay marcha atrás posible para Gianni Infantino", declaró Klaveness durante una rueda de prensa.

"Vamos a pedir al presidente de la FIFA que dimita ahora", añadió, el día después de una reunión de las instancias que dirigen la federación noruega, en la que entre otros temas se examinó la figura de Infantino.

Presidente de la FIFA desde 2016, y por el momento único candidato a las elecciones previstas en marzo de 2027, Infantino necesitará la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido.

El italosuizo está sumido en una crisis desde el fracaso de su plan para abrir la FIFA a inversores privados, abortado el pasado sábado.