La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en el Defensores del Chaco (Conmebol)

La final de la Copa Sudamericana 2025, entre Lanús y el Atlético Mineiro el 22 de noviembre en Asunción, se jugará finalmente en el estadio Defensores del Chaco, anunció la Conmebol este viernes.

El encuentro que definirá al campeón de la vigesimocuarta edición de la Sudamericana, se disputará desde las 17H00 locales (20H00 GMT) en el principal estadio del Paraguay.

El Defensores del Chaco tiene capacidad para 45.000 espectadores y los organizadores estiman que hinchas argentinos y brasileños lo colmarán.

La Conmebol resolvió cambiar el escenario de la final, programada en principio para el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), porque éste no reunía los requisitos exigidos para dicho encuentro.

Asunción ya fue sede de dos finales de la Sudamericana, en 2019 entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe, ganada 3-1 por el elenco ecuatoriano, y en 2024 entre Racing de Avellaneda y el Cruzeiro, ganada por La Academia también por 3-1.

Esas dos finales se jugaron en el estadio La Olla Monumental, del club Cerro Porteño, con capacidad para 45.000 espectadores.

El campeón de la Copa Sudamericana e clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y también para la Recopa Sudamericana del próximo año.

Lanús ya ganó el torneo en 2013, mientras que el Atlético Mineiro nunca logró hacerse de este título.