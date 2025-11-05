La Fórmula 1 y el reto de las jóvenes audiencias: "Necesitamos hablar su lenguaje"

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo este miércoles que la adaptación a las jóvenes audiencias es imprescindible para mantenerse relevantes en el mercado del entretenimiento.

El dirigente expuso algunas de sus líneas estratégicas comerciales durante su participación en el America Business Forum en Miami, que reunió a referentes del mundo deportivo como Lionel Messi junto a figuras políticas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Somos un deporte global con el privilegio de conectar con comunidades muy distintas: desde los fanáticos puros hasta los grandes empresarios que quieren estar en el lugar donde hay que estar, que es la Fórmula 1", afirmó Domenicali ante el auditorio del Kaseya Center.

Más concretamente, el dirigente italiano apuntó a la necesidad de atraer a los seguidores más jóvenes, lo que motivó el impulso de proyectos "no convencionales" como sus colaboraciones de marketing con Lego o Disney.

Esta última alianza será presentada en el marco del Gran Premio de Las Vegas (20-22 de noviembre) e incluirá el lanzamiento de una línea de productos con los emblemáticos personajes de Disney.

"Éramos un deporte muy fuerte sólo en televisión", recordó Domenicali. "Nosotros queremos conectar con la generación más joven. Necesitamos hablar su lenguaje, comunicarnos de la forma en que ellos lo hacen. De lo contrario, estaremos fuera".

"Por eso hicimos todos estos proyectos que, al principio, fueron percibidos como no convencionales. Pero esa es la única manera de llegar a nuevas comunidades, nuevos tipos de fans", señaló.

Anteriormente, la competición ya logró disparar su popularidad en mercados como el estadounidense a raíz de su exitosa serie documental "Drive to Survive".

"Hoy no competimos contra otros grandes deportes, sino contra otras formas de entretenimiento", subrayó. "Eso es un hecho, por eso debemos ser relevantes en todas las comunidades con las que tratamos de conectar".