La fuerza de la protesta propalestina en España amenaza a La Vuelta

Desde su debut en 1935, La Vuelta ciclista a España dejó de disputarse en 10 ocasiones por culpa de dos guerras y una crisis. Ahora, las protestas propalestinas por el conflicto en Gaza, especialmente fuertes en el país, ponen en riesgo su desarrollo.

En España, es frecuente ver banderas palestinas colgadas de balcones u ondeando en fiestas patronales, y desde hace casi dos años se suceden las manifestaciones contra los bombardeos israelíes de Gaza y contra el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Siguiendo un camino tradicional de la política española, e incluso acentuándolo, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha mostrado apoyo incondicional a los palestinos y protagonizado choques con Israel, que ya no tiene embajadora en Madrid.

En este contexto, las protestas que se viven en la Vuelta son mucho más fuertes que las que se vieron en el Tour de Francia o el Giro de Italia.

El miércoles, la 11ª etapa tenía que acabar en Bilbao, en el País Vasco, pero las protestas en el último tramo, con empujones y forcejeos con la policía, llevaron a los organizadores a acortarla 3 kilómetros y a declararla sin ganador.

"El País Vasco ha demostrado hoy una vez más que es un referente mundial en la lucha por los derechos, la solidaridad y la libertad de los pueblos", se congratuló el líder independentista vasco Arnaldo Otegi.

- Sin relaciones con Israel hasta 1986 -

España no estableció relaciones diplomáticas con el Estado de Israel hasta 1986, casi 40 años después de su fundación, mientras la causa palestina siempre tuvo muchos seguidores, particularmente entre la izquierda, pero no únicamente.

"Nuestro país está protestando más y más ruidosamente que los demás socios europeos y ya no digamos de lo que hacen los vecinos árabes de la franja de Gaza, bastante callados", podía leerse este jueves en un artículo en el diario La Vanguardia.

El equipo Israel-Premier Tech es el blanco principal de las manifestaciones, que incluye alinearse a lo largo del recorrido con banderas palestinas y disfrazarse de mujeres palestinas de negro sosteniendo bebés muertos.

Las protestas intentan a veces detener la carrera, interponiéndose repentinamente entre los corredores, incluso en los descensos, para peligro de unos y otros. Así, el ciclista italiano Simone Petilli se fue al suelo durante una de las protestas, el martes.

- "Lección de humanidad" española -

Los dirigentes de la prueba sugirieron que sería conveniente que el equipo israelí abandonara, pero dicen no poder expulsarlo, y el Israel-Premier Tech insistió el miércoles en que no tiene intención de abandonar.

En el país, los incidentes ocurridos en Bilbao no generan una intensa polémica. Algunos miembros de extrema izquierda del gobierno incluso se han congratulado abiertamente.

La ministra de Infancia y Juventud española, Sira Rego, de "lección de humanidad", mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, alabó el "compromiso de nuestro país [España] frente al genocidio".

Pero este jueves, las autoridades reclamaron que las protestas sean pacíficas y no pongan en peligro la prueba.

"Todo este tipo de manifestaciones y actuaciones no pueden poner en riesgo en este caso, por ejemplo, el desarrollo deportivo de una prueba", dijo en TVE la ministra Elma Saiz, llamando a evitar "cualquier tipo de accidente".

Sin embargo, hay convocatorias a manifestarse a lo largo de casi todas las etapas de La Vuelta, que concluye el domingo 14 de septiembre en Madrid, otro punto caliente.

Si la prueba no llega a la capital, sería la undécima vez que ocurre, después de que no se celebrase en cuatro ocasiones por la Guerra Civil (1937-1940), dos por la Segunda Guerra Mundial (1943 y 1944), y otras cuatro cuando el país atravesaba una mala situación en la primera etapa de la dictadura de Francisco Franco (1951-1954).

El ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

La subsiguiente campaña israelí de represalias, ha matado a más de 63.000 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás.