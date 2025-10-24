Deportes

La gimnasta argelina Kayla Nemour, campeona del mundo en barras asimétricas

La gimnasta argelina Kayla Nemour, campeona del mundo en barras asimétricas
El pódium de la final de barras asimétricas del Mundial de Gimnasia Artística de Yakarta, con la argelina Kayla Nemour (oro), la atleta neutral Angelina Melnikova (izq., plata) y la china Yang Fanyuwei (drcha., bronce), el 24 de octubre de 2025 Yasuyoshi Chiba
AFP
24 de octubre de 2025

La gimnasta argelina Kayla Nemour se convirtió en campeona del mundo de barras asimétricas el viernes en Yakarta, poco más de un año después de su título olímpico en esa disciplina.

Con una puntuación excepcional de 15,566 puntos, Nemour superó por más de un punto a su perseguidora, la rusa Angelina Melnikova (14,500), que el jueves se proclamó campeona en el concurso general.

La china Yang Fanyuwei (14,500) completó el podio. Nemour se convierte así en la primera gimnasta africana de la historia en proclamarse campeona del mundo.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR