La gimnasta argelina Kayla Nemour, campeona del mundo en barras asimétricas

La gimnasta argelina Kayla Nemour se convirtió en campeona del mundo de barras asimétricas el viernes en Yakarta, poco más de un año después de su título olímpico en esa disciplina.

Con una puntuación excepcional de 15,566 puntos, Nemour superó por más de un punto a su perseguidora, la rusa Angelina Melnikova (14,500), que el jueves se proclamó campeona en el concurso general.

La china Yang Fanyuwei (14,500) completó el podio. Nemour se convierte así en la primera gimnasta africana de la historia en proclamarse campeona del mundo.