La gimnasta Jordan Chiles pide su turno para liderar a EEUU en los Panamericanos

Jordan Chiles, la gimnasta que tomó el lugar de la superestrella Simone Biles tras su abandono en Tokio-2020, está lista para asumir el papel de su mejor amiga y encabezar el equipo estadounidense en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Biles, que este mes agrandó su legendario legado en el Mundial de Amberes, es una figura imprescindible en la trayectoria de Chiles, poseedora de medallas de plata olímpica y de oro en los campeonatos del mundo.

En 2018, cuando su carrera estaba estancada por problemas deportivos y personales, Chiles recibió la invitación de Biles para mudarse del estado de Washington (noroeste) al de Texas (sur) y entrenar en su gimnasio familiar bajo las órdenes de los prestigiosos Cecile y Laurent Landi.

Tres años después, a esta atleta de personalidad exuberante le tocó relevar a su ídolo y gran amiga cuando Biles se retiró después de la primera prueba del concurso por equipos de Tokio, asegurando que no estaba preparada mentalmente para continuar.

Con el mundo del deporte conmocionado por el estado de Biles, Chiles ocupó su lugar en las barras asimétricas y la barra de equilibrio y ayudó al combinado estadounidense a asegurar una valiosa medalla de plata.

Veterana del programa del 'Team USA' después de una década, Chiles será a sus 22 años el gran referente de un grupo que quiere mantener el histórico dominio estadounidense en la gimnasia artística de los Panamericanos.

- "Wonder Woman" -

Nacida el 15 de abril de 2001 en Tualatin (Oregón), la gimnasta es la más joven de cinco hermanos y ya parecía encaminada hacia los deportes desde que sus padres la nombraron en honor a Michael Jordan, el considerado mejor basquetbolista de la historia.

Hiperactiva de niña, Chiles se divertía dando volteretas y caminando con las manos, lo que apuntaba hacia un talento innato para la gimnasia.

A los seis años fue inscrita en su primera clase y meses después comenzó a decorar su habitación con trofeos y medallas. Su nombre sonó a nivel nacional al ganar el título junior del American Classic en 2014, año en que Biles obtuvo la victoria en categoría absoluta.

Con 17 años, Chiles conquistó una medalla de plata en los Campeonatos de Estados Unidos. Por aquel entonces atraía la atención no solo por su talento, que la llevó a ser vista como una posible sucesora de Biles, sino también por su expansiva personalidad dentro y fuera de la competición.

Apasionada por los superhéroes, llegó a lucir en eventos nacionales un vestuario inspirado en el traje de "Wonder Woman" (La Mujer Maravilla) y a realizar sus rutinas de suelo acompañada de la música de Spiderman (El Hombre Araña).

"Simplemente me encantan los superhéroes desde que era pequeña. He visto casi todas las películas de superhéroes que te puedas imaginar y me encanta la idea de lo poderosos que son", explicó. "Yo también soy una persona poderosa, así que quiero poner eso también en mi gimnasia".

- Bajo el ala de Biles -

Aunque su carrera iba en ascenso, hacia 2018 Chiles comenzó a perder motivación por el deporte en medio de una crisis familiar por los problemas legales de su madre, quien acabó siendo condenada a un año de prisión por fraude inmobiliario.

"Perdimos nuestra casa, nuestros autos, perdimos todo. Casi sentí que habíamos perdido nuestras vidas", explicó la gimnasta.

Ante esta situación Chiles, que se había formado siendo la única gimnasta de élite de su región, aceptó la invitación de Biles para trasladarse a Texas y ser su compañera de entrenamientos en el gimnasio World Champions Centre, un centro que, bajo el mando de los padres de Biles, ha atraído a grandes talentos de este deporte.

Al lado de la superestrella, Chiles recuperó la sonrisa y progresó hasta hacerse con un lugar a su lado en los Juegos de Tokio.

"Cuando las dos estamos en el gimnasio, estamos allí para hacer nuestro trabajo, pero también tenemos la habilidad de divertirnos con ello", explicó.

En 2022, Chiles formó parte del equipo estadounidense que, sin Biles, se proclamó campeón en el Mundial de Liverpool por sexta ocasión consecutiva. Ella misma se apoderó también de dos medallas de plata individuales en suelo y salto de potro.

Aunque su gran objetivo es repetir presencia olímpica en París-2024, la gimnasta quiere brillar primero en su cita en Santiago.

"¡¡¡Estoy más que emocionada de ir a los Panamericanos por primera vez!!!", expresó en Instagram al conocer su nombramiento. "Chiles pone rumbo a Chile".