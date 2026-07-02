La guía de carreteras como libro de cabecera: así se diseña el recorrido del Tour

"Mi libro de cabecera es la guía de carreteras Michelin": Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, y Thierry Gouvenou, su arquitecto, cuentan a la AFP cómo se elabora el recorrido de la Grande Boucle, una maquinaria compleja que debe esquivar múltiples obstáculos.

Cuando la carrera más grande del mundo dé inicio el sábado en Barcelona, los responsables de ASO -la empresa organizadora- tendrán ya en mente, las próximas ediciones, en las que llevan trabajando desde hace tiempo.

Porque la construcción del recorrido es un trabajo que, lejos de improvisarse, empieza tres años antes, cuando Christian Prudhomme decide el lugar de la "Grand Départ (la salida del Tour)". A continuación determina el sentido de la rotación y empieza a imaginar las ciudades etapa escogiendo entre las 300 candidaturas —250 en Francia, 50 en el extranjero— que suele tener a su disposición.

Para decidir, el patrón del Tour, que multiplica los encuentros con los responsables políticos locales para después consignarlo todo en un archivo de Word, valorando multitud de factores deportivos, políticos, logísticos...

"Si solo pensáramos en términos deportivos, todos los años estaríamos ahí", dice mientras barre con la mano la mitad sur del mapa de Francia clavado en la pared de su despacho. "Porque ahí puedes hacer todo lo que quieras: llano, media montaña, etapas muy duras. Solo que también están Bretaña, tierra de ciclistas; el Norte, que nos brindó una acogida excepcional el año pasado; Normandía, donde siempre hay una cantidad de gente increíble".

La belleza de los lugares es otro elemento esencial, porque "la gente ve el Tour también por la belleza de los paisajes", sabiendo que hay "montones de sitios a los que nunca iremos" porque el inmenso tinglado sencillamente "no tendría espacio para instalarse".

Se presta una atención especial a las etapas del fin de semana, cuando hay más público, y a la del 14 de julio, fiesta nacional de Francia.

También están los imprescindibles. "Podrías poner cincuenta puertos; si no están el Tourmalet, el Galibier, el Ventoux o el Alpe d'Huez, te van a decir que no hay montaña".

- Guiños a la historia -

Prudhomme es especialmente aficionado a los guiños a la historia, como las siete etapas sobre la línea del frente de la Primera Guerra Mundial en 2014.

La elección de las ciudades para el año siguiente se ratifica en primavera. El director del Tour se reserva solo "un poco de margen" hasta principios de agosto para "corregir ligeramente en función de lo que haya pasado en el Tour que acaba de terminar, como una llegada en alto de más o de menos".

Una vez elegidas las localidades, es turno para Gouvenou.

"A finales de agosto, Christian me da la lista de las ciudades-etapas. A partir de ahí, le dedico todo mi tiempo. En resumen, construyo el recorrido en un mes, porque tiene que estar terminado para el 25 de septiembre".

Desde su despacho, realiza un primer Tour de Francia utilizando aplicaciones de cartografía o deportivas. También recibe muchas cartas de habitantes de la zona que le recomiendan tal o cual subida poco conocida.

Después sube a su coche para ir a "los puntos sensibles". En particular, las llegadas al centro de la ciudad que, desde hace algunos años, le dan "más trabajo" debido a las remodelaciones urbanas.

- Cambios de última hora -

Una vez fijado el recorrido, revelado a finales de octubre en París, ya solo queda desactivar los inevitables problemas, como una cornisa que se derrumba.

A veces, en cambio, la única solución es cambiar el recorrido a toda prisa, como será el caso en la segunda etapa el domingo debido a una epidemia de peste porcina en el macizo de Collserola, en el área metropolitana de Barcelona.

Para este antiguo ciclista, la experiencia cuenta muchísimo. "Es mi trigésimo Tour. No hay muchas regiones que no conozca".

Y el trabajo continúa incluso en vacaciones, cuando sigue manteniendo siempre un ojo en las carreteras. "Mi libro de cabecera, dice, es el mapa Michelin".