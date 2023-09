La 'haka', el ritual de los All Blacks que conquistó el mundo

Danza de guerra que originalmente servía para preparar a los guerreros maoríes antes de los combates, la 'haka' fue progresivamente adoptada en el siglo XX por los All Blacks de Nueva Zelanda: Una forma de desafiar a sus adversarios en el rugby que se ha convertido en un símbolo planetario.

A punto de que comience el Mundial de rugby con el estelar duelo entre Francia y Nueva Zelanda, este viernes en París, los ojos del público del Stade de France estarán puestos en la coreografía guerrero-deportiva más conocida.

Para el jugador neozelandés Beauden Barrett, la 'haka' es un elemento importante en la preparación de los partidos. "Un momento para juntarnos y estar unidos", explicó a la AFP.

"Para mí, se trata de nuestra herencia, de lo que se hizo antes de nosotros. Es un momento de preparación para la batalla", explicó el mayor de los hermanos Barrett.

Antes de cada partido, los All Blacks interpretan una de sus versiones de la 'haka'.

Ya sea la Kapa o Pango, especialmente creada para el equipo de rugby y ejecutada por primera vez en 2005, o la tradicional Ka Mate, que es la más conocida.

En la ley neozelandesa la tribu maorí Ngati Toa, de los alrededores de Wellington, es reconocida como la guardiana cultural de la Ka Mate.

- 'Signo de respeto' -

La Ka Mate fue compuesta por el jefe guerrero Te Rauparaha alrededor de 1820 para celebrar su fuga ante una tribu rival que le perseguía.

Para los neozelandeses, la Ka Mate fue realizada "como signo de profundo respeto, ya sea en funerales, aniversarios o bodas", explicó Taku Parai, miembro de la tribu maorí Ngati Toa. "Se trata de mantener el 'mana' (prestigio) de un evento", añadió.

Pero los golpes que se dan los jugadores en el pecho y en sus muslos, acompañando el canto maorí, no siempre se ejecutaron con la misma precisión y ferocidad que actualmente.

Al principio los All Blacks solo hacían la 'haka' cuando jugaban fuera de casa y con resultados diferentes: Los jugadores que no eran de origen maorí no estaban cómodos con el ritual.

El vídeo de una 'haka' especialmente mediocre, completada en Cardiff durante una gira en 1973, recuerda que a la excepción del maorí Sid Going, pocos jugadores parecían conocer los movimientos.

Fue Wayne 'Buck' Shelford, al entrar en el equipo en los años 80, el que convirtió a la 'haka' en la danza feroz que es la gran marca de los All Blacks.

Antes de integrar el equipo en 1985, Shelford vio a varias generaciones de jugadores ejecutar la 'haka' sin ninguna cohesión.

- De títeres a guerreros -

"Estaba decepcionado de ver que no llegaban a presentarse como guerreros, parecían más títeres que balanceaban sus brazos", señaló a la AFP el antiguo tercera línea Taku Parai.

Durante una gira en Argentina, Shelford y el jugador maorí Hika Reid decidieron que la 'haka' debía ser ejecutada correctamente o si no, no realizarse.

"Insistimos para que los jugadores y el cuerpo técnico se adhirieran al 100% al proyecto. No quería formar parte de un equipo que interpretaba mal la 'haka'", recuerda Shelford. "Hubiera sido una falta de respeto a nuestros conciudadanos", apuntó.

Shelford insistió en que cada jugador estudiara la letra y los gestos de la 'haka' hasta conocer todo de memoria.

"Comenzaron a amarlo porque estaba bien hecha y porque lo hacíamos por un buen motivo", se enorgullece Shelford.

La 'haka' se convirtió, a partir de 1987, en un elemento imprescindible en los partidos de los All Blacks. Ese mismo año, Nueva Zelanda ganó su primer Mundial de rugby.

En los años que siguieron al último partido de Shelford con los All Blacks en 1990, otros jugadores maoríes como Piri Weepu, TJ Perenara y el actual medio scrum Aaron Smith dirigieron la 'haka' con la misma pasión.

"Estoy muy orgullo de en qué se ha convertido. Como kiwi, esto forma parte de nuestra cultura y la gente lo respeta", sentencia Shelford.