La importancia de la parte eléctrica de motores de F1 descenderá en 2027 y 2028

Tras largas semanas de negociaciones, las escuderías de Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil, que regula el campeonato del mundo, alcanzaron un acuerdo para reducir ligeramente la parte eléctrica del motor de los monoplazas en 2027 y 2028, anunció este miércoles la FIA.

Una nueva normativa técnica ha transformado profundamente los monoplazas esta temporada, con motores casi a medio camino entre eléctricos y térmicos, lo que implica un gran trabajo de gestión de la energía, a lo que no terminan de acostumbrarse los pilotos.

Estos nuevos monoplazas han suscitado un rechazo prácticamente unánime en el paddock, empezando por el cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que calificó los monoplazas de 2026 de "Fórmula eléctrica con esteroides" y amenazó varias veces con dejar la F1 si no se hacía nada para mejorar la situación.

"El acuerdo se alcanzó tras las conversaciones mantenidas desde las primeras carreras de la temporada 2026, después de que se detectaran preocupaciones en torno a la gestión de la energía", explica la FIA en un comunicado.

"Los cambios propuestos tienen como objetivo corregir los problemas relacionados con la gestión de la energía y el flujo de combustible, con el fin de permitir sesiones de clasificación más a fondo, sin perjudicar las carreras positivas y emocionantes que son fruto de las nuevas normativas", precisa.

La proporción entre la parte térmica y la parte eléctrica del motor, actualmente del 53%/47%, pasará así al 58%/42% en 2027 y luego al 60%/40% en 2028, reveló la FIA.