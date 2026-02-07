La Italia de Gonzalo Quesada debuta con triunfo ante Escocia en el Seis Naciones

La Italia de Gonzalo Quesada sigue dando muestras de progresos en el mundo del rugby y este sábado debutó en el Torneo Seis Naciones con un sufrido, pero convincente triunfo frente a Escocia (18-15).

Bajo un diluvio en el Stadio Olímpio romano, la Azzurra fue superior durante la primera hora de juego y afrontó el tramo final con ventaja de 18-10 tras lograr dos tries por medio de Louis Lynagh (8') y Tomasso Menoncello (14') en un fulgurante inicio del partido (12-0).

Los escoceses lograron reengancharse al partido tras la anotación de Jack Demsey (27') y metieron presión a los locales en los últimos minutos luego de la marca de George horne (18-15).

El XV del Cardo apretó en los últimos minutos y tuvo un último ataque para voltear el marcador, pero los italianos lograron recuperar la pelota y apuntarse la primera victoria en la edición 2026 del Seis Naciones, que comenzó el jueves con la victoria de Francia sobre Irlanda (36-14).

La primera jornada echará el cierre este sábado con el partido entre Inglaterra y Gales (16H40 GMT).