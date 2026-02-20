La Italia de Gonzalo Quesada se gana el respeto de sus rivales en el Seis Naciones

Durante años fue una comparsa en el Torneo Seis Naciones, pero la Italia entrenada por el argentino Gonzalo Quesada se ha ganado el respeto de sus rivales, al punto que el seleccionador francés Fabien Galthié considera a la Azzurra "un equipo que puede ganar el torneo".

Italia se incorporó al entonces Torneo Cinco Naciones en 2000 y su participación en las primeras dos décadas fue, salvo alguna victoria puntual, casi testimonial, acabando en doce ocasiones con la Cuchara de Madera, el trofeo simbólico que recibe el equipos que pierde todos sus partidos (la última en 2023).

Tras el Mundial 2023, en el que Italia volvió a quedar eliminada en la primera fase (en 10 participaciones nunca pasó a los cruces), los dirigentes del rugby italiano le dieron la llave del equipo a Gonzalo Quesada, quien por primera vez se hacía cargo como máximo responsable de una selección.

- "Defensa" y "disciplina" -

"Hace falta mantener las bases, es un equipo al que le gusta atacar, al que le gusta mantener el balón. Hay que mantener esa actitud, pero hace falta también hacer un trabajo profundo sobre nuestra salida de campo, nuestra defensa, sobre la conquista, sobre nuestra disciplina", fue la declaración de intenciones del exjugador de los Pumas.

El primer Seis Naciones de la era Quesada (2024) se saldó con un balance positivo de dos victorias, un empate (contra Francia) y dos derrotas (frente a Inglaterra e Irlanda).

"Estoy muy satisfecho del trabajo y de los progresos que estamos haciendo. Muy orgulloso", declaró el técnico de 51 años tras el empate en París.

El año pasado no fue tan exitoso e Italia sumó solo una victoria, que le sirvió para dejar a Gales con la Cuchara de Madera, pero en noviembre logró ganar a Australia, anfitriona del próximo Mundial en 2027, lo que era un buen presagio.

En el actual Seis Naciones, la Azzurra debutó con un triunfo ante Escocia en Roma (18-15) y en la segunda jornada plantó cara a Irlanda en Dublín (20-13).

En la tercera fecha, los hombres de Quesada tendrán el desafío de enfrentar el domingo en Lille a Francia, único equipo que ya aspira al Grand Slam y gran favorito a la victoria.

Pero los franceses no se fían tampoco de los progresos de los italianos: "Hay dos países que están emergiendo en el rugby mundial. Uno es Argentina, que lo hizo un poco antes, y el otro es claramente Italia", declaró este jueves el seleccionador francés.

- "Puede ganar a cualquiera del Top 10" -

"Para mí puede ganar el Seis Naciones. Es un equipo que puede ganar a cualquiera del Top 10", añadió Galthié.

Paso a paso, Quesada está más cerca de lograr otro de sus objetivos cuando se hizo cargo del puesto: "He pasado la mitad de mi vida en Argentina, la otra en Francia. Espero con humildad poder marcar un poco la historia de este equipo de Italia", dijo.

El sábado se disputarán los otros dos partidos de la jornada, con Inglaterra y Gales recibiendo a Irlanda y Gales, respectivamente.

- Programa de la tercera jornada del Torneo Seis Naciones de rugby (en horas GMT):

Sábado

(14h10) Inglaterra - Irlanda

(16h40) Gales - Escocia

Domingo

(15h10) Francia - Italia

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Francia 10 2 2 0 0 90 26 64 2

2. Escocia 6 2 1 0 1 46 38 8 2

3. Inglaterra 5 2 1 0 1 68 38 30 1

4. Italia 5 2 1 0 1 31 35 -4 1

5. Irlanda 4 2 1 0 1 34 49 -15 0

6. Gales 0 2 0 0 2 19 102 -83 0