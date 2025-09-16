Deportes

La Italia de Paolini derrota a China y pasa a "semis" de la BJK Cup

La tenista italiana Jasmine Paolini juega contra la australiana Destanee Aiava el 24 de agosto de 2025 en el Abierto de EEUU, en Nueva York Charly Triballeau
AFP
16 de septiembre de 2025

La vigente campeona Italia se clasificó a semifinales de la Billie Jean King Cup al derrotar a China 2-0 este martes en Shenzhen (China).

Las dos tenistas italianas, Elisabetta Cocciaretto (91ª del mundo) y Jasmine Paolini (8ª), tuvieron que emplearse a fondo para conquistar los dos puntos, después de haber concedido ambas el primer set.

En el partido inaugural -y en ausencia de la N.1 china Zheng Qinwen, lesionada-, Yuan Yue, 102ª del mundo, terminó perdiendo 4-6, 7-5, 7-5 en 2 horas y 52 minutos ante Cocciaretto.

Gran favorita, la número uno italiana, Jasmine Paolini, sufrió también para imponerse a Wang Xinyu (34ª) por 4-6, 7-6 (7/4), 6-4.

En semifinales el viernes, las italianas se enfrentarán al vencedor del España-Ucrania, que se disputa el miércoles.

